US Open 2026 oggi: orari 10 settembre, ordine di gioco, tv, streaming

Il momento della verità è sempre più vicino. Il torneo di singolare femminile degli US Open torna in campo per le semifinali: si decidono le due giocatrici che si contenderanno il titolo vinto lo scorso anno da Aryna Sabalenka. Entrambi i match si disputeranno nella sessione serale, a partire dalle 01:00. Penultimo atto anche per il tabellone di doppio maschile.

Nel singolare femminile ad aprire le danze saranno Aryna Sabalenka, detentrice del titolo, e l’americana Jessica Pegula, terza favorita del tabellone. La bielorussa, dopo una stagione decisamente complicata, punta ad arrivare fino in fondo per dare compimento alla propria annata e per cercare di riprendersi quanto prima la vetta del ranking.

A seguire, la kazaka Elena Rybakina, da lunedì prossimo nuova numero uno del mondo, incrocia sulla propria strada l’americana Coco Gauff, testa di serie numero quattro. L’attuale testa di serie numero due vuole continuare la sua marcia trionfale e centrare la seconda finale Slam stagionale per legittimare il primato appena conquistato. L’americana dal suo canto non ha alcuna voglia di rallentare il proprio cammino dopo la rimonta vincente realizzata contro Andreeva annullando due match point.

Il Louis Armstrong Stadium sarà il teatro delle semifinali di doppio maschile a partire dalle 22:00. Nel primo incontro la coppia tedesca Kevin Krawietz/ Tim Puetz, testa di serie numero sei, affronterà l’americano Rajeev Ram e il britannico Joe Salisbury. A seguire il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, titolari della testa di serie numero uno, sfideranno l’americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, teste di serie numero cinque.

La dodicesima giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. La diretta tv sarà garantita da SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando) gratis e in chiaro e da Sky Sport Tennis per gli abbonati. Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport proporrà una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI

Giovedì 10 settembre

Arthur Ashe Stadium – 01:00

Aryna Sabalenka [1] vs Jessica Pegula (USA) [3]

A seguire

Coco Gauff (USA) [4] vs Elena Rybakina (KAZ) [2]

Louis Armstrong Stadium – Non prima delle 22:00

Kevin Krwietz (GER, 6) / Tim Puetz (GER,6) vs Rajeev Ram (USA) / Joe Slisbury (GBR)

A seguire

Harri Heliovaara (FIN, 1) / Henry Patten (GBR, 1) vs Christian Harrison (USA, 5) / Neal Skupski (GBR, 5)

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta live testuale: OA Sport