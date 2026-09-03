US Open 2026: nessuna reale sorpresa tra le big da Sabalenka a Noskova, Ostapenko fuori

In archivio la metà alta del tabellone femminile a livello di secondo turno agli US Open. In realtà, non solo quella, visto che di mezzo ci sono 21 incontri e non 16 a causa del rinvio di alcuni primi turni provocato dalle intemperie del meteo, che hanno portato qualcuna a dover aspettare quattro giorni prima di calcare definitivamente i campi dello USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Tutto relativamente facile per le big, da Aryna Sabalenka (la bielorussa si libera con un 6-1 6-1 della qualificata russa Polina Iatcenko) alla campionessa di Wimbledon Linda Noskova (la ceca, pur maltratta negli ordini di gioco, non si scompone e va avanti). E nessun problema neppure per Jessica Pegula, che nel derby americano regola per 6-3 6-1 Sofia Kenin. Semmai, è clamoroso, ma indicativo dello stato attuale della sconfitta, che l’altra ceca Karolina Muchova lasci un solo game a Katie Boulter, ma da tempo è la britannica a non trovarsi in fase positiva. La finalista dei Championships raccoglie.

Qualche patema in più per qualcuna e soprattutto per le teste di serie basse, anche se nessuna eliminazione sorprendente si verifica. Soffrono nel secondo set, e ne hanno ben donde, sia Diana Shnaider che Marta Kostyuk: la russa elimina l’ex numero 1 WTA Karolina Pliskova, l’ucraina estromette la mai semplice Sloane Stephens. Cede un set Elina Svitolina all’australiana Maya Joint, ne deve recuperare uno Emma Navarro contro Caty McNally che, pian piano, sta provando a ricostruirsi lo status che aveva qualche anno fa come promessa.

Da tutti questi problemi rimane esente Jasmine Paolini, che vince il derby con Lucrezia Stefanini e va al terzo turno. Ma, se nessuna testa di serie è uscita al secondo turno, una al primo turno sì: Jelena Ostapenko, che finisce doppiamente vittima delle proprie lune e dell’inconsueto gioco della tedesca Tatjana Maria, che continua a fare parecchie vittime. E che, finché sarà in campo, farà sempre divertire gli appassionati.

RISULTATI DONNE US OPEN 2026

Secondi turni

Sabalenka [1]-Iatcenko [Q] 6-1 6-1

Rakhimova (UZB)-Selekhmeteva (ESP) 6-3 6-0

Townsend (USA)-Preston (AUS) [WC] 6-1 6-1

Shnaider [15]-Pliskova (CZE) 6-1 7-6(4)

Kostyuk (UKR) [11]-Stephens (USA) [WC] 6-1 7-5

Alexandrova [18]-Birrell (AUS) 6-1 2-6 6-3

Li (USA) [29]-Vekic (CRO) 5-7 7-6(4) 6-4

Noskova (CZE) [6]-Tararudee (THA) 6-4 6-2

Pegula (USA) [3]-Kenin (USA) [WC] 6-3 6-1

Fernandez (CAN) [31]-Sawangkaew (THA) 6-4 6-1

Paolini (ITA) [19]-Stefanini (ITA) [Q] 6-4 6-1

Cîrstea (ROU) [16]-Parry (FRA) 6-2 7-5

Svitolina (UKR) [9]-Joint (AUS) 6-2 6-7(6) 6-4

Kalinskaya [21]-Xinyu Wang (CHN) 7-5 2-6 6-3

Navarro (USA) [26]-McNally (USA) 3-6 6-2 6-3

Muchova (CZE) [7]-Boulter (GBR) 6-1 6-0

Primi turni

Bartunkova (CZE)-Sherif (EGY) 6-1 6-2

Maria (GER)-Ostapenko (LAT) [30] 4-6 6-1 6-2

Jovic (USA) [14]-Fręch (POL) 7-5 6-3

Jones (GBR) [Q]-Linette (POL) 6-4 1-6 6-3

Badosa (ESP)-Kasatkina (AUS) 6-1 6-4