US Open 2026, il giorno delle semifinali femminili. Battaglia fenomenale tra le prime quattro del ranking

Sarà una giornata dedicata completamente al torneo femminile agli US Open. In programma, infatti, ci sono le due semifinali e lo Slam americano non poteva davvero chiedere di meglio. Infatti ancora in corsa per il titolo ci sono le prime quattro teste di serie (Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula e Coco Gauff). La conferma di un torneo straordinario e anche storico, visto che questo non accadeva agli US Open dal 1975 (Chris Evert, Virginia Wade, Martina Navratilova, Evonne Goolagong Cawley) ed a livello Slam dal torneo di Wimbledon del 2009 (Dinara Safina, Serena Williams, Venus Williams, Elena Dementieva).

Dunque davvero il meglio possibile a Flushing Meadows, con anche il pubblico americano che può sognare un derby a stelle e strisce nell’ultimo atto, ma anche una clamorosa finale tra Sabalenka e Rybakina, proprio nella settimana in cui la kazaka ha superato la bielorussa in testa alla classifica del ranking mondiale, diventando la nuova numero uno del mondo.

Prima della finale, però, appunto ci sono due semifinali da giocare. Un anno dopo Aryna Sabalenka e Jessica Pegula si ritrovano nuovamente di fronte proprio nel penultimo atto dello Slam americano. La bielorussa continua la sua striscia di imbattibilità a New York e va a caccia di un clamoroso terzo titolo consecutivo. Nei quarti Sabalenka è stata veramente ad un passo dalla sconfitta contro Linda Noskova, ma ne è poi uscita al super tie-break, dandosi ancora la possibilità di conquistare il primo Slam della sua stagione. Dall’altra parte c’è una Jessica Pegula, che vuole scacciare via di dosso la maledizione della bielorussa a New York, visto che anche nel 2024 Sabalenka aveva interrotto il sogno della statunitense, ma addirittura in quella che è stata finora l’unica finale Slam della sua carriera.

Non da meno assolutamente la seconda partita in programma. La neo numero uno del mondo (lo sarà ufficialmente da lunedì) Elena Rybakina se la vedrà con Coco Gauff in uno scontro che promette davvero scintille. Entrambe ieri nei quarti hanno rimontato un set di svantaggio rispettivamente contro Zheng ed Andreeva, arrivando a questa semifinale, la prima della carriera a New York per la kazaza, mentre si tratta di un ritorno per l’americana dopo quella nel 2023, anno del suo trionfo a New York. Pronostico davvero apertissimo, anche perchè le due si sono affrontate solo due volte in carriera, l’ultima un mese fa a Toronto in semifinale, quando vinse in tre set in rimonta Rybakina. Gauff cercherà così la rivincita in uno Slam davvero molto americano, visto che al maschile è già certo che ci sarà un finalista di casa.