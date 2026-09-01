US Open 2026, esordio in scioltezza per Sabalenka e Swiatek

Nella seconda giornata dello US Open il tabellone di singolare femminile continua a proporre i match del primo turno. La bielorussa Aryna Sabalenka, reduce da un periodo molto complicato sul piano dei risultati, e la polacca Iga Swiatek superano in scioltezza l’esame dell’esordio nel torneo.

Esordio sul velluto per Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo elimina la colombiana Camila Osorio 6-2 6-4 in un’ora e ventisette minuti. La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero otto, liquida la cinese Xiyu Wang 6-2 6-3 in un’ora e ventotto minuti. L’americana Amanda Anisimova, numero dieci del tabellone, surclassa la connazionale Ashlyn Krueger 6-1 6-3 in un’ora e dodici minuti. La giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero tredici, regola la russa Anastasia Zakharova 7-6(6) 7-6(3) in due ore e quattro minuti.

La spagnola Cristina Bucsa, numero quaranta WTA, doma la ceca Sara Bejlek, testa di serie numero ventotto, 7-5 4-6 6-1 in due ore e sette minuti. La giapponese Himeno Sakatsume piega l’ucraina Anhelina Kalinina 6-3 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti. La ceca Karolina Muchova, testa di serie numero sette, travolge l’austriaca Sinja Kraus 6-3 6-0 in cinquantotto minuti. La cinese Qinwen Zheng, numero 121 del mondo, rimonta la giovanissima russa Kristina Liutova, classe 2010, 4-6 6-3 6-1 al termine di una battaglia di due ore e ventinove minuti.

La tailandese Mananchaya Sawangkaew regola l’ungherese Panna Udvardy 6-4 6-3 in un’ora e trentasei minuti. L’austriaca Lilli Tagger, numero 49 del ranking WTA, supera la tedesca Tamara Korpatsch 6-0 7-6(4) in un’ora e cinquantotto minuti. La ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero venticinque, domina la francese Elsa Jacquemot 6-2 6-2 in un’ora e ventisei minuti. La qualificata britannica Harriet Dart ribalta la statunitense Peyton Stearns 3-6 6-3 6-2 in due ore e venticinque minuti.

La statunitense Emma Navarro, nella prosecuzione del match interrotto ieri, doma la francese Lois Boisson 7-6(6) 6-7(1) 6-3 in due ore e quarantasei minuti. La spagnola Oksana Selekhmeteva, numero 93 del mondo, batte la giapponese Aoi Ito 6-2 6-4 in un’ora e ventitré minuti. L’australiana Kimberly Birrell rimonta la croata Petra Marcinko 3-6 7-6(4) 6-3 in due ore e trentatré minuti dopo aver annullato un match point nel tie-break del secondo set. L’uzbeka Maria Timofeeva supera la qualificata slovena Tamara Zidansek 6-3 7-5 in un’ora e quarantasette minuti. Nel derby russo Anna Kalinskaya, testa di serie numero ventuno, elimina la connazionale Anna Blinkova 6-4 6-3 in un’ora e ventinove minuti. La statunitense Taylor Townsend, numero 96 WTA, sorprende la polacca Maja Chwalinska, ventesima favorita del tabellone, 6-2 6-3 in un’ora e diciannove minuti. La russa Diana Shnaider, testa di serie numero quindici, stende l’ucraina Daria Snigur 6-0 6-4 in un’ora e nove minuti.

L’argentina Nadia Podoroska rimonta la svizzera Simona Waltert 4-6 7-6(5) 6-3 in due ore e quarantacinque minuti. La francese Diane Parry, reduce dal trionfo nel torneo di Monterrey, regola la svizzera Viktorija Golubic 7-5 6-4 in un’ora e cinquanta minuti. L’americana Caty McNally supera la qualificata olandese Anouk Koevermans 7-5 6-1 in un’ora e quarantatré minuti. La ceca Linda Noskova, testa di serie numero sei, elimina la statunitense Katie Volynets 7-5 6-1 in un’ora e trentasette minuti.

La romena Sorana Cirstea, testa di serie numero sedici, domina l’austriaca Julia Grabher 6-3 6-0 in un’ora e ventiquattro minuti. La wild card americana Sloane Stephens liquida la danese Clara Tauson 6-4 6-1 in un’ora e diciassette minuti. L’australiana Maya Joint rimonta la russa Liudmila Samsonova 3-6 6-2 6-2 in un’ora e cinquantanove minuti. La statunitense Ann Li, testa di serie numero ventinove, batte la croata Antonia Ruzic 7-5 6-1 in un’ora e trentadue minuti. La ceca Katerina Siniakova liquida Elisabetta Cocciaretto 6-3 6-2 in un’ora e nove minuti.