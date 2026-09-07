US Open 2026, Aryna Sabalenka e Jessica Pegula approdano ai quarti di finale. Eliminata Marta Kostyuk

Si aprono gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile degli US Open 2026 di tennis: protagonista la parte alta del tabellone, ormai priva di italiane. Definiti i primi due quarti di finale, che saranno Sabalenka-Noskova e Pegula-Navarro.

La numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, regola la statunitense Taylor Townsend con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora ed un quarto di gioco. Nel primo set i primi 5 game sono vinti dalla giocatrice in risposta, con Sabalenka che nel sesto gioco tiene la battuta e scappa sul 4-2. La bielorussa va a servire per il set sul 5-2, ma Townsend recupera uno dei break di ritardo, per poi accorciare sul 4-5. Sabalenka torna a servire per il set, annulla la palla per il 5-5 sul 30-40 e poi ai vantaggi incamera la frazione sul 6-4. Nella seconda partita la numero 1 del seeding cede il servizio nel quarto game e va sotto 1-3, ma da quel momento sale in cattedra, infila 5 game consecutivi, concedendo all’avversaria appena 5 punti, e stacca il pass per i quarti sul 6-3.

La ceca Linda Noskova, numero 6 del tabellone, piega l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 11, con lo score di 7-5 5-7 6-4 dopo due ore e 27 minuti di battaglia. Nel primo set Noskova opera il break in avvio a quindici, ma subisce l’immediato controbreak ai vantaggi. Anche nel settimo gioco la ceca ottiene lo strappo, ma l’ucraina trova subito il 4-4. Nell’undicesimo game arriva l’allungo decisivo di Noskova, che toglie la battuta all’avversaria a trenta, e poi tiene il servizio ai vantaggi per chiudere sul 7-5. Nella seconda frazione la ceca opera il break a quindici nel settimo game, e va a servire per il match nel decimo game sul 5-4: Noskova va sul 40-15, ma Kostyuk annulla i due match point, infila quattro punti ed ottiene il controbreak. L’ucraina nel dodicesimo game opera il break a zero e restituisce il 7-5. Nella partita decisiva arriva uno scambio di break tra quinto e sesto game, poi nel settimo gioco Noskova strappa ancora la battuta all’ucraina. La ceca va a servire per il match sul 5-4, manca altri due match point e poi deve annullare la palla per il controbreak, poi finalmente riesce a chiudere sul 6-4.

La statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 3, elimina la romena Sorana Cîrstea, numero 16 del tabellone, con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 26 minuti. Nel primo set Pegula vince i primi 13 punti giocati e scappa sul 3-0 pesante, poi però Cirstea accorcia fino al 2-3 e nel sesto game manca tre palle break consecutive dallo 0-40 per il 3-3. Pegula si salva e poi trova il break che vale il 5-2, andando a servire per il set nell’ottavo gioco: la statunitense manca due set point e poi Cirstea accorcia sul 3-5, ma nel nono game la romena cede la battuta ai vantaggi e Pegula chiude i conti sul 6-3. Nella seconda partita Pegula allunga sul 3-1 grazie al break ai vantaggi del quarto game, poi però manca quattro palle break per il 5-1. Cirstea si salva e poi accorcia sul 3-4, ma non trova l’aggancio poiché nell’ottavo game cede ancora la battuta. Pegula va a servire per il match, ma si fa strappare il servizio dalla romena, che si porta sul 4-5. Nel decimo game, però, la statunitense si porta sullo 0-40 in risposta ed alla terza occasione trova il successo sul 6-4.

La statunitense Emma Navarro, numero 26 del seeding, supera la russa Anna Kalinskaya, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 21 minuti di gioco. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, con soli 9 punti vinti in risposta nei primi 9 game. Nel decimo gioco la russa serve per restare nel set, ma dal 15-0 accusa un passaggio a vuoto, Navarro si porta sul 15-40 ed al secondo set point chiude i conti sul 6-4. Nella seconda frazione Navarro dall’1-1 vola sul 5-1, in virtù dei break a trenta ottenuti nel quarto e nel sesto game. La statunitense va a servire per il match, ma la russa recupera uno dei break di ritardo e si porta sul 2-5. Nell’ottavo gioco Navarro si porta sullo 0-40 in risposta ed al secondo match point incamera il successo sul 6-2.

US OPEN 2026 – RISULTATI 6 SETTEMBRE

Ottavi di finale singolare femminile (parte alta del tabellone)

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) b. Taylor Townsend (Stati Uniti) 6-4 6-3

Linda Noskova (Cechia, 6) b. Marta Kostyuk (Ucraina, 11) 7-5 5-7 6-4

Jessica Pegula (Stati Uniti, 3) b. Sorana Cîrstea (Romania, 16) 6-3 6-4

Emma Navarro (Stati Uniti, 26) b. Anna Kalinskaya (Russia, 21) 6-4 6-2