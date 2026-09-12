US Open 2026, apoteosi Rybakina: doma Sabalenka e festeggia il secondo Slam stagionale

Nella finale del singolare femminile degli US Open Elena Rybakina, testa di serie numero due e da lunedì nuova numero uno del mondo, doma Aryna Sabalenka, detentrice del titolo e numero uno del tabellone. 6-4 5-7 6-2 in due ore e ventuno minuti. La kazaka vince il terzo Slam della sua carriera e porta a casa il secondo major stagionale dopo il trionfo di Melbourne.

La bielorussa tiene a 30 il servizio di apertura. La kazaka replica con la prima vincente dell’1-1 e si procura tre palle break che la rivale annulla prima di siglare il 2-1con l’ace. L’equilibrio si rompe nel quinto gioco quando la testa di serie numero due strappa il servizio alla rivale per il 3-2 sfruttandone il doppio fallo e consolida il vantaggio con la prima vincente del 4-2. Sabalenka prova ad aggrapparsi alla battuta e accorcia sul 5-4. Rybakina, nonostante la deficitaria percentuale di prime, si procura set point con il rovescio incrociato e con il medesimo colpo forza l’errore della rivale per il 6-4.

La numero uno del tabellone sigla l’1-0 con la prima vincente. La kazaka timbra l’1-1 grazie al diritto con cui forza l’errore della rivale. La bielorussa sfrutta nuovamente il servizio per siglare il 2-1 dopo aver annullato due palle break. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di servizio delle due contendenti. Nel decimo gioco la nuova numero uno del mondo annulla due set point alla bielorussa prima di impattare 5-5. Sabalenka risolve il parziale in volata: prima tiene il servizio del 6-5 grazie alla volée di diritto e poi fulmina la kazaka con il rovescio lungolinea per il 7-5.

La testa di serie numero uno, dopo aver annullato la palla break, scaglia il tracciante di rovescio lungolinea dell’1-0. La giocatrice kazaka risponde con l’ace dell’1-1, opera il break del 2-1 sul diritto lungo della bielorussa e consolida il vantaggio con il 3-1 sancito dall’errore dell’avversaria. Rybakina, ormai in controllo, continua a spingere, chiude con la volée di diritto per il break del 5-2, si procura match point con il tracciante di diritto e, alla seconda opportunità, firma il definitivo 6-2 con l’ace.

Rybakina conclude la sua prestazione con dodici ace, commette cinque doppi falli e serve il 47% di prima. La tennista kazaka conquista l’85% di punti quando mette dentro la prima e il 59% quando deve invece affidarsi alla seconda. La nuova numero uno del mondo chiude la sua prova con 36 colpi vincenti e 24 gratuiti, la bielorussa con 32 vincenti e 35 errori gratuiti.