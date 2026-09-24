United Rugby Championship: Treviso parte dai Dragons per iniziare col piede giusto

Dopo una stagione sottotono, il Benetton Rugby riparte da zero, o quasi. Il club biancoverde ha scelto di affidarsi a un nuovo timoniere, il neozelandese Wayne Pivac, ex ct del Galles, per guidare una rosa profondamente rinnovata rispetto alle ultime annate. Con l’addio di Menoncello, ultimo dei big a lasciare Treviso, i Leoni si presentano al via del campionato con molti giovani di prospettiva chiamati a prendersi responsabilità importanti fin da subito. Più che un anno di conferme, questa stagione si annuncia come una vera e propria ripartenza, un punto di partenza per un progetto pensato con respiro pluriennale.

Il calendario, almeno nelle prime battute, sembra venire incontro alle esigenze biancoverdi. Dopo i Dragons al Monigo, la Benetton ospiterà il Connacht nella seconda giornata, prima di volare in Galles per affrontare gli Scarlets a Llanelli nel terzo turno, ultimo impegno prima della sosta per le Coppe Europee. Tre partite abbordabili, sulla carta, per costruire fiducia e punti prima di misurarsi con le squadre di vertice del torneo: un modo per far crescere il gruppo senza le pressioni delle stagioni precedenti, considerando anche l’inesperienza relativa della rosa attuale rispetto al passato.

Si parte dunque venerdì 25 settembre, alle 20:45, con la sfida casalinga allo Stadio Monigo contro i Dragons RFC, primo vero test della nuova era Pivac davanti al pubblico amico. Il tecnico neozelandese ha scelto un XV con diverse novità, a partire dal centro François Mey e dal pilone Matias Medrano, entrambi al debutto assoluto in maglia biancoverde, mentre Simone Ferrari torna a disposizione dopo l’infortunio. In cabina di regia agiscono Andy Uren e Jacob Umaga, con il pacchetto di mischia completato da Bautista Bernasconi, Mattia Midena e Federico Ruzza in seconda linea, e dal trio Giulio Marini, Manuel Zuliani e il capitano Sebastian Negri in terza.

I precedenti tra le due squadre raccontano di un dominio storico trevigiano, con 16 vittorie contro le 8 dei gallesi e 2 pareggi, l’ultimo dei quali arrivato proprio nella trasferta di Newport dello scorso febbraio. Un dato che alimenta le ambizioni dei Leoni alla vigilia di un match che, al di là del valore assoluto dell’avversario, rappresenta soprattutto un banco di prova per capire su quali basi si costruirà la nuova Benetton. Se il percorso dovesse imboccare la strada giusta fin da queste prime giornate, allora sarà lecito iniziare a sognare una stagione competitiva; in caso contrario, resterà comunque il tempo per lavorare con calma verso il progetto a lungo termine tracciato da Pivac.