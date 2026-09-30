United Rugby Championship: Treviso a caccia del successo in casa con Connacht

Si disputa nel weekend il secondo turno dell’United Rugby Championship e secondo impegno casalingo per la Benetton Treviso, che dopo il pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca contro i Dragons va a caccia della prima vittoria stagionale contro il Connacht.

Irlandesi usciti sconfitti all’esordio, anch’esso casalingo, con il 15-29 subito contro i sudafricani Stormers. Saranno in campo, dunque, due squadre che speravano di iniziare meglio la stagione e che vogliono portare a casa il bottino pieno per rilanciare il proprio campionato. In particolare questo vale per la Benetton, che con due match casalinghi sognava un avvio di stagione sprint.

A complicare i piani del nuovo staff tecnico biancoverde è arrivato anche l’infortunio subito da Sebastian Negri, con la terza linea di Treviso che ha subito una frattura del processo trasverso della quarta vertebra lombare. Tempi di recupero lunghi e un problema per Wayne Pivac in vista della prima parte della stagione.

Saranno tanti i punti su cui lavorare in settimana, come ha sottolineato Giulio Marini. “Sicuramente il breakdown è una di quelle aree, soprattutto per il tipo di gioco che vogliamo impostare noi. Dobbiamo migliorare poi sulla gestualità e sulla solidità del nostro attacco e della nostra difesa. Sarà importante lavorare su questi aspetti durante la settimana per arrivare alla prossima partita più preparati e solidi”.