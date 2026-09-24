United Rugby Championship: Benetton Treviso, ecco il primo XV della stagione

Venerdì 25 settembre, alle 20:45, il Benetton Rugby scende in campo allo Stadio Monigo di Treviso per inaugurare lo United Rugby Championship 2026/27 contro i gallesi dei Dragons RFC, nella prima uscita ufficiale della nuova era targata Wayne Pivac. Il neo head coach biancoverde ha scelto un XV con l’obiettivo di imporre fin da subito il proprio gioco: tra i trequarti agisce Matt Gallagher come estremo, con Onisi Ratave e Ignacio Mendy sulle ali, mentre al centro debutta in biancoverde François Mey al fianco di Paolo Odogwu. In mediana la coppia è formata da Andy Uren e Jacob Umaga. In mischia spicca l’altro esordio, quello del pilone Matias Medrano, accanto a Simone Ferrari, di rientro dall’infortunio, e al tallonatore Bautista Bernasconi; in seconda linea giocano Mattia Midena e Federico Ruzza, mentre la terza linea vede Giulio Marini e Manuel Zuliani ai lati del capitano Sebastian Negri, in mischia da numero 8.

La sfida contro i Dragons, reduci anch’essi dalla volontà di partire con il piede giusto nella nuova stagione, arriva dopo una lunga preseason e rappresenta il primo vero banco di prova del nuovo corso guidato da Pivac davanti al pubblico di casa. L’incontro sarà diretto dall’arbitro sudafricano Christopher Allison, coadiuvato dagli assistenti italiani Alex Frasson e Dario Merli, con il connazionale Marius Jonker al TMO. Il bilancio dei precedenti tra le due squadre sorride ai trevigiani, avanti 16 vittorie a 8 con 2 pareggi, l’ultimo dei quali maturato nella trasferta di Newport dello scorso febbraio: numeri che alimentano la fiducia dei Leoni alla vigilia di una serata chiamata a segnare l’inizio della nuova epoca biancoverde.

BENETTON TREVISO

15 Matt Gallagher (25)

14 Ignacio Mendy (58)

13 François Mey *

12 Paolo Odogwu (37)

11 Onisi Ratave (44)

10 Jacob Umaga (77)

9 Andy Uren (62)

8 Sebastian Negri (C) (100)

7 Manuel Zuliani (83)

6 Giulio Marini (18)

5 Federico Ruzza (148)

4 Mattia Midena (4)

3 Simone Ferrari (134)

2 Bautista Bernasconi (61)

1 Matias Medrano *

A disposizione:

16 Nicholas Gasperini (14)

17 Ivan Nemer (54)

18 Marcos Gallorini (10)

19 Piero Gritti *

20 Antony Miranda *

21 Siua Maile (49)

22 Louis Werchon (7)

23 Jean Smith *