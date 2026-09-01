Rugby
United Rugby Championship 2026-2027: il calendario delle partite di Benetton Treviso e Zebre
Il nuovo United Rugby Championship si apre nel weekend del 25-26 settembre con Zebre Parma e Benetton entrambe impegnate in casa, rispettivamente contro Vodacom Bulls al Lanfranchi ed Dragons RFC al Monigo. Un avvio a specchio che dà il tono a una stagione da diciotto turni, fitta di trasferte lunghe in Sudafrica e in Galles e di un rush finale compresso tra aprile e metà maggio. Il calendario riserva alle due franchigie italiane un asse portante attorno alle festività: il derby d’Italia si gioca infatti due volte a distanza di appena otto giorni, il 19 dicembre a Parma e il 27 dicembre a Treviso, offrendo ai tifosi delle due squadre un vero e proprio doppio confronto diretto nel cuore del periodo natalizio.
Il resto della stagione racconta anche le diverse strategie di viaggio imposte dal format sudafricano del torneo: a gennaio le Zebre affrontano in trasferta sia gli Emirates Lions a Johannesburg (23 gennaio) sia i DHL Stormers a Città del Capo (30 gennaio), mentre nello stesso periodo Benetton ospita al Monigo Vodacom Bulls (23 gennaio) e Hollywoodbets Sharks (30 gennaio), rinviando i propri viaggi africani alla seconda parte di stagione, tra metà e fine aprile. Le due squadre chiudono infine il campionato quasi in contemporanea ma su fronti opposti: Zebre Parma il 15 maggio in casa contro il Leinster, Benetton il giorno prima in trasferta a Swansea contro gli Ospreys, a suggellare un calendario che intreccia costantemente i destini delle due uniche rappresentanti italiane della competizione.
United Rugby Championship 2026/27 – Calendario
Turno 1
26 settembre 2026 – ore 18:30 Zebre Parma v Vodacom Bulls Stadio Sergio Lanfranchi, Parma
25 settembre 2026 – ore 20:45 Benetton v Dragons RFC Stadio Monigo, Treviso
Turno 2
2 ottobre 2026 – ore 20:45 Cardiff Rugby v Zebre Parma Cardiff Arms Park, Cardiff
2 ottobre 2026 – ore 20:45 Benetton v Connacht Stadio Monigo, Treviso
Turno 3
10 ottobre 2026 – ore 16:00 Zebre Parma v Edinburgh Stadio Sergio Lanfranchi, Parma
10 ottobre 2026 – ore 18:30 Scarlets v Benetton Parc y Scarlets, Llanelli
Turno 4
23 ottobre 2026 – ore 20:45 Connacht v Zebre Parma Dexcom Stadium, Galway
24 ottobre 2026 – ore 16:00 Benetton v Glasgow Warriors Stadio Monigo, Treviso
Turno 5
31 ottobre 2026 – ore 18:30 Dragons RFC v Zebre Parma Rodney Parade, Newport
31 ottobre 2026 – ore 16:00 Benetton v Edinburgh Stadio Monigo, Treviso
Turno 6
5 dicembre 2026 – ore 20:45 Zebre Parma v Munster Stadio Sergio Lanfranchi, Parma
5 dicembre 2026 – ore 20:45 Glasgow Warriors v Benetton Scotstoun Stadium, Glasgow
Turno 7
19 dicembre 2026 – ore 14:30 Zebre Parma v Benetton Stadio Sergio Lanfranchi, Parma
Turno 8
27 dicembre 2026 – ore 14:30 Benetton v Zebre Parma Stadio Monigo, Treviso
Turno 9
2 gennaio 2027 – ore 16:00 Zebre Parma v Glasgow Warriors Stadio Sergio Lanfranchi, Parma
2 gennaio 2027 – ore 18:30 Edinburgh v Benetton Hive Stadium, Edimburgo
Turno 10
23 gennaio 2027 – ore 13:45 Emirates Lions v Zebre Parma Ellis Park, Johannesburg
23 gennaio 2027 – ore 18:30 Benetton v Vodacom Bulls Stadio Monigo, Treviso
Turno 11
30 gennaio 2027 – ore 16:00 DHL Stormers v Zebre Parma DHL Stadium, Città del Capo
30 gennaio 2027 – ore 20:45 Benetton v Hollywoodbets Sharks Stadio Monigo, Treviso
Turno 12
27 febbraio 2027 – ore 18:30 Zebre Parma v Scarlets Stadio Sergio Lanfranchi, Parma
26 febbraio 2027 – ore 20:45 Munster v Benetton Virgin Media Park, Cork
Turno 13
20 marzo 2027 – ore 16:00 Ulster v Zebre Parma Affidea Stadium, Belfast
20 marzo 2027 – ore 20:45 Leinster v Benetton Laya Arena, Dublino
Turno 14
26 marzo 2027 – ore 20:45 Glasgow Warriors v Zebre Parma Scotstoun Stadium, Glasgow
27 marzo 2027 – ore 20:45 Benetton v Ulster Stadio Monigo, Treviso
Turno 15
17 aprile 2027 – ore 20:45 Zebre Parma v Hollywoodbets Sharks Stadio Sergio Lanfranchi, Parma
17 aprile 2027 – ore 16:00 DHL Stormers v Benetton DHL Stadium, Città del Capo
Turno 16
23 aprile 2027 – ore 19:00 Zebre Parma v Ospreys Stadio Sergio Lanfranchi, Parma
24 aprile 2027 – ore 13:45 Emirates Lions v Benetton Ellis Park, Johannesburg
Turno 17
7 maggio 2027 – ore 20:45 Edinburgh v Zebre Parma Hive Stadium, Edimburgo
8 maggio 2027 – ore 20:45 Benetton v Cardiff Rugby Stadio Monigo, Treviso
Turno 18
15 maggio 2027 – ore 18:30 Zebre Parma v Leinster Stadio Sergio Lanfranchi, Parma
14 maggio 2027 – ore 20:45 Ospreys v Benetton St Helen’s, Swansea