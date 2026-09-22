Toto Wolff proietta la Mercedes verso Baku: “Non avremo vita facile. Dovremo essere umili”

Siamo pronti per tuffarci nel fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Baku si gareggerà nella giornata di sabato 26 settembre e saranno in palio 25 punti di capitale importanza per la corsa al titolo. Una corsa al titolo che, al momento, si riassume in un derby in casa Mercedes con Andrea Kimi Antonelli che veleggia in prima posizione con 81 punti di margine sul compagno di team George Russell.

Toto Wolff, team principal del team di Brackley analizza la situazione in casa Mercedes: “Gli ultimi due weekend di gara hanno portato buoni risultati, ma non cambiano la nostra valutazione sulla nostra reale competitività. Ci sono diverse squadre in grado di lottare per le posizioni di vertice in qualsiasi gara; a Madrid abbiamo offerto una buona prestazione, ma abbiamo anche beneficiato di circostanze favorevoli durante la corsa. Ne siamo pienamente consapevoli”.

Il calendario si fa decisamente fitto con due triplette consecutive nelle prossime 7 settimane: “Ora ci apprestiamo ad affrontare il primo di tre cicli di tre gare consecutive che chiuderanno la stagione. Sarà un periodo impegnativo per l’intera squadra, sia in sede che in pista. C’è pochissimo tempo per resettare tutto tra una gara e l’altra, quindi la preparazione, l’affidabilità e l’esecuzione operativa diventano ancora più cruciali. Sono momenti in cui la nostra posizione in campionato può essere consolidata o compromessa”.

Il Gran Premio dell’Azerbaijan dà il via alla fase clou del campionato: “Si comincia da Baku. È uno dei circuiti più insoliti del calendario, che mette a dura prova sia la vettura che i piloti. Serve una buona velocità di punta, fiducia in frenata e una macchina capace di affrontare le curve a bassa velocità che si snodano attraverso la città vecchia. I risultati recenti sono incoraggianti, ma non garantiscono nulla. Baku farà emergere rapidamente qualsiasi punto debole. Dobbiamo affrontare il weekend con umiltà, svolgere al meglio il lavoro di base e guadagnarci ogni singolo punto”.