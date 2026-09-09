Tennis, Elena Rybakina è la nuova numero uno del mondo. Sorpasso a Sabalenka

Lo US Open non ha ancora conosciuto la sua nuova regina, ma ha già espresso un primo importante verdetto. Elena Rybakina, infatti da lunedì sarà la nuova numero uno del mondo. La kazaka diventa così la trentesima giocatrice a portarsi in vetta al ranking WTA da quando è stata introdotto nel 1975.

Un primato raggiunto grazie alla vittoria nei quarti di finale contro la cinese Qinwen Zheng. Un successo sofferto, arrivato in rimonta con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 dopo due ore e quindici minuti di gioco. Serviva questa vittoria alla kazaka per attuare il sorpasso nei confronti di Aryna Sabalenka, che così perda il primo posto nella classifica mondiale dopo 100 settimane.

Rybakina ovviamente andrà a caccia ora della vittoria agli US Open. Una stagione già ampiamente positiva quella della kazaka, visto che ha conquistato ad inizio anno gli Australian Open, suo secondo Slam dopo il torneo di Wimbledon nel 2022. Una lunga rincorsa a Sabalenka, anche se in questo 2026 la kazaka, oltre al successo a Melbourne, ha aggiunto solamente il WTA 1000 di Stoccarda.

In semifinale la nuova numero uno del mondo affronterà la vincente del quarto di finale tra la russa Mirra Andreeva e l’americana Coco Gauff. Dall’altra parte del tabellone, invece, la semifinale vedrà opposte Jessica Pegula e proprio Aryna Sabalenka, con la possibilità di una clamorosa finale tra le due grandi rivali.