Tabellone Mondiali basket femminile 2026: gli accoppiamenti dai playoff alla finale. Strada tremenda per l’Italia

Si chiude la prima fase a gironi dei Mondiali senior 2026 di basket femminile: delle 16 squadre ai nastri di partenza ne sono rimaste in corsa 12. Le prime classificate dei 4 gironi sono già ai quarti di finale, mentre seconde e terze dovranno disputare i play-off.

L’Italia, terza classificata nel Girone D, affronterà nei playoff l’Australia, seconda nel Girone C: la vincente di questo scontro, previsto mercoledì 9 settembre alle ore 20.45, se la vedrà nei quarti di finale, previsti giovedì 10 settembre, con orario da definire, la Spagna, prima nel Girone A.

In caso di passaggio del turno, poi, le azzurre affronterebbero nella semifinale di sabato 12 settembre, sempre con orario da definire, con ogni probabilità gli Stati Uniti, che attendono ai quarti una tra Ungheria e Giappone. Le finali si disputeranno domenica 13: alle 16.30 sfida per il 3° posto, alle 20.00 match per il titolo.

TABELLONE MONDIALI BASKET FEMMINILE

Playoff

26 Ungheria-Giappone martedì 8 settembre ore 17.45

25 Germania-Corea del Sud martedì 8 settembre ore 20.45

28 Porto Rico-Cina mercoledì 9 settembre ore 17.45

27 Italia-Australia mercoledì 9 settembre ore 20.45

Quarti di finale

29 Vincente 27-Spagna giovedì 10 settembre orario da definire

30 Vincente 28-Francia giovedì 10 settembre orario da definire

31 Belgio-Vincente 25 giovedì 10 settembre orario da definire

32 Stati Uniti-Vincente 26 giovedì 10 settembre orario da definire

Semifinali

33 Vincente 29-Vincente 32 sabato 12 settembre orario da definire

34 Vincente 30-Vincente 31 sabato 12 settembre orario da definire

Finale 3° posto

35 Perdente 33-Perdente 34 domenica 13 settembre ore 16.30

Finale

36 Vincente 33-Vincente 34 domenica 13 settembre ore 20.00