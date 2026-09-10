Stravolgimento di fruizione agli Ultimate Championship: bisognerà allenare l’occhio per vedere il nuovo cronometro

Gli Ultimate Championship saranno rivoluzionari sotto molteplici aspetti: la partecipazione selezionatissima (solo i Campioni Olimpici, i Campioni del Mondo e i migliori del ranking internazionale), il montepremi faraonico (10 milioni di dollari complessivi, con un assegno da 150.000 dollari per tutti i vincitori), i concorsi in estensione tagliati in termine di durata (solo quattro salti, con eliminazione progressiva) e svariate novità sotto il punto di vista tecnologico, tra cui quella della volata tridimensione.

Gli appassionati della grande atletica dovranno abituarsi a una specifica novità in termini di fruizione televisiva in occasione della neonata competizione organizzata da World Athletics, la cui prima edizione si disputerà a Budapest (Ungheria) nel weekend 11-13 settembre. Il piccolo pannello che riporta i tempi non sarà più collocato in basso a destra del teleschermo, dove l’occhio del telespettatore era abituato da decenni ad andare a cercare l’informazione cronometrata nelle gare di corsa.

Per la kermesse nella capitale magiara, infatti, bisognerà guardare in basso al centro: sarà indubbiamente alienante e scomodo all’inizio, bisognerà farci l’abitudine. Il cambiamento è stato pensato per aumentare la chiarezza su altri tipo di dispositivi (leggasi cellulari, tablet e schermi di ridotte dimensioni), vedremo se avrà successo e se verrà proposto nel prossimo futuro anche in altre competizioni di primo livello.