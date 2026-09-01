Sport in tv oggi (martedì 1° settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 1° settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli ultimi giorni di gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. A Taranto l’Italia vuol continuare a fare incetta di medaglie e rafforzare ulteriormente la propria leadership nel medagliere.

A New York, invece, gli US Open andranno in scena nel loro day-3 e ci saranno ben sei tennisti azzurri in campo. Osservati speciali, in particolare, saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti che hanno ambizioni di far bene in questo torneo. Da seguire poi la decima tappa della Vuelta a España che, col ritiro del dominatore Tadej Pogacar, sta assumendo dei connotati diversi. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 1° settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 1° settembre

09.00 Multisport, Giochi del Mediterraneo 2026: tredicesima giornata – Diretta tv su Rai Sport HD (9.00-23.00); in streaming su Rai Play (9.00-23.00), Rai Play Sport 1 (16.00-21.30), Rai Play Sport 3 (17.00-22.00), Italia Team TV (Canale 1: 11.00 Vela, 17.50 Atletica; Canale 2: 13.00 Sollevamento pesi, 18.00 Equitazione; Canale 3: 9.00 Canottaggio, 13.00 Karate, 19.00 Karate, 20.00 Pallamano femminile Tunisia-Italia; Canale 4: 10.30 Ginnastica artistica, 16.50 Basket 3×3).

11.00 Snooker, British Open 2026: secondo turno – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

12.26 Ciclismo, Vuelta a España 2026: decima tappa – Diretta streaming su Eurosport1 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

15.00 Volley femminile, Europei 2026: Belgio vs Germania – Diretta Tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, EuroVolley TV e su DAZN.

17.00 Tennis, US Open 2026: primo turno uomini – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254); in streaming su SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis

(Bellucci vs Piros 1° match e inizio programma alle 17:00 italiane; Cobolli vs Comesana 1° match e inizio programma alle 17:00 italiane; Musetti vs Fery 2° match e inizio programma alle 17:00 italiane; Passaro vs de Jong 2° match e inizio programma alle 17:00 italiane; Guerrieri vs de Minaur 4° match e inizio programma alle 17:00 italiane; Sonego vs Zverev 4° match e 2° della sessione serale dalle 01:00 italiane)

17.00 Tennis, US Open 2026: primo turno donne – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254); in streaming su SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis

18.00 Volley femminile, Europei 2026: Turchia vs Azerbaijan – Diretta Tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, EuroVolley TV e su DAZN.

18.00 Calcio, Coppa Italia 2026-2027: Parma vs Cremonese – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

21.00 Calcio, Coppa Italia 2026-2027: Torino vs Monza – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

21.00 Calcio, Coppa Italia Serie C 2026-2027: Bari vs Picerno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.