Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 20 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 20 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con la Coppa Davis ed i tornei WTA, il ciclismo con le cronometro élite dei Mondiali, la MotoGP con il GP d’Austria, il volley con gli Europei, e tanto altro ancora.
Si disputerà l’ultimo atto della Supercoppa Italiana 2026 di basket: alla Nova Arena di Tortona la finale metterà di fronte alle ore 17.00 l’Olimpia Milano, che in semifinale ha superato la Virtus Bologna per 80-71, e la Reyer Venezia, che nel penultimo atto ha battuto proprio Tortona per 98-90.
La cronometro individuale, lunga 39.2 km, assegnerà il primo oro della categoria uomini élite ai Mondiali di ciclismo di Montreal 2026: saranno due gli italiani in gara, ovvero Mattia Cattaneo, che scatterà col dorsale 21, alle 20.00, ed il campione italiano Filippo Ganna, col dorsale 2, alle 20.28.30.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 20 settembre
02.55 Motocross, GP Australia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
03.15 Motocross, GP Australia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
04.45 Motocross, GP Australia: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com
05.25 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo speed: qualificazioni staffetta maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming
05.45 Motocross, GP Australia: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com
07.40 Motocross, GP Australia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com
08.35 Canoa polo, Mondiali: semifinali e finali senior (10.55 Semifinale maschile: Italia-Gran Bretagna; 12.05 Finale 7° posto femminile: Italia-Cina Taipei; 14.25 Finale 3° posto maschile; 15.40 Finale 1° posto maschile) – YouTube Planet Canoe
08.40 Motocross, GP Australia: MXGP, gara2 – Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com
09.10 Atletica, Mondiali su strada: mezza maratona femminile – Rai Sport HD, Rai Play
09.40-09.50 MotoGP, GP Austria: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
09.45 Atletica, Mondiali su strada: mezza maratona maschile – Rai Sport HD, Rai Play
10.00 Golf, DP World Tour: BMW PGA Championship, 4° giro – Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
10.23 Ciclismo, Giro di Campania – 13.30 Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max
11.00 Moto3, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.45 differita TV8 HD, tv8.it
12.00 Tennis, Coppa Davis: Germania-Croazia – SuperTennis HD, SuperTennis+
12.15 Moto2, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.05 differita TV8 HD, tv8.it
12.20 Ciclismo, Giro del Lussemburgo: 5a tappa – 14.30 Discovery Plus, HBO Max
12.30 Calcio, Serie A: Fiorentina-Napoli – DAZN, DAZN 1
12.30 Boxe, Europei: ottavi di finale (12.30 -54 kg donne, Charaabi-Resende; 14.15 -70 Kg donne, Saraiello-Golubeva) – Eurovision Sport
13.00 Tennis, Coppa Davis: Gran Bretagna-Ecuador – SuperTennis+
13.15 Equitazione, League of Nations St.Tropez – Gassin: prova a squadre – 16.00 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
14.00 MotoGP, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.50 differita TV8 HD, tv8.it
14.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo speed: fasi finali staffetta maschile e femminile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
15.00 Calcio, Serie A: Parma-Genoa – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Frosinone-Como – DAZN, DAZN 2
15.00 Volley, Europei: Ucraina-Romania – DAZN, EuroVolley TV
15.00 Golf, PGA Tour: Biltmore Championship, 4° giro – 19.00 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
15.00 Pallanuoto, qualificazioni Champions League: Budva-Brescia – European Aquatics TV
15.19 Ciclismo femminile, Mondiali: cronometro individuale – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
15.30 Vela, SailGP Ginevra: seconda giornata – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, YouTube SailGP
16.00 Volley, Europei: Finlandia-Grecia – DAZN, EuroVolley TV
17.00 Tennis, Coppa Davis: Cile-Spagna – SuperTennis HD, SuperTennis+
17.00 Basket, Supercoppa Italiana: finale, Venezia-Milano – Cielo, Sky Sport Basket, cielo.tv, Sky Go, NOW, LBA TV
18.00 Volley, Europei: Francia-Portogallo – Sky Sport Arena, DAZN, Sky Go, NOW, EuroVolley TV
18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Atalanta – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
19.00 Ciclismo, Mondiali: cronometro individuale – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
20.30 Tennis, WTA 250 San Paolo: finale, Quevedo-Podoroska – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTennis+
20.45 Calcio, Serie A: Milan-Lecce – DAZN, DAZN 1
21.05 Volley, Europei: Italia-Danimarca – Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN
21.15 Mountain bike: World Series Soldier Hollow: cross country femminile – 21.30 Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
23.15 Mountain bike: World Series Soldier Hollow: cross country maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
LA DIRETTA LIVE DI GARA-2 DI MXGP DI MOTOCROSS DALLE 8.40
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA SU STRADA DALLE 9.10
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 11.00
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 DALLE 12.15
LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI CAMPANIA DALLE 12.30
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00
LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 15.19
LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA DI BASKET DALLE 17.00
LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLISMO ALLE 19.00
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI VOLLEY DALLE 21.05