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Sabalenka-Rybakina oggi, Finale femminile US Open 2026: orario, tv, programma, streaming
Aryna Sabalenka contro Elena Rybakina, lo scontro delle due leader del ranking WTA è (di nuovo) finale Slam. Due, e non una, perché la bielorussa è quella in carica, ma, da lunedì, sarà la kazaka a prenderne il posto alla vetta della graduatoria mondiale. Il tutto dopo un anno nel quale le protagoniste sono senz’altro state loro.
Il tutto senza dimenticare che siamo di fronte davvero a un classico del tennis per come stanno andando le cose. Si tratta, infatti, del 18° confronto tra le due, con Sabalenka che conduce per 10-7. Diverse volte, poi, questa sfida è arrivata in finale: Sabalenka vittoriosa agli Australian Open 2023 e Indian Wells 2026, Rybakina a Indian Wells 2023, Brisbane 2024, WTA Finals 2025 e Australian Open 2026. Come a dire che, quando la kazaka affronta la sua ormai classica rivale in finale, si ritrova ad avere un piccolo quid in più. Ma si tratta di davvero poco, anche perché spesso le cose si decidono su pochissimi punti.
La finale femminile degli US Open 2026 tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si giocherà oggi alle ore 22:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché in streaming su SuperTennis+, sito di SuperTennis, SkyGo e Now.
A CHE ORA SABALENKA-RYBAKINA, FINALE FEMMINILE US OPEN 2026 OGGI
Sabato 12 settembre
Ore 22:00 Sabalenka [1]-Rybakina (KAZ) [2] – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)
PROGRAMMA SABALENKA-RYBAKINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).
Diretta streaming: SuperTennis+, sito di SuperTennis, SkyGo e Now.