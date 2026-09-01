Sabalenka, lite con il giornalista agli US Open: la risposta spiazza tutti

Una vittoria all’esordio e, subito dopo, una domanda che Aryna Sabalenka non ha evidentemente gradito. Al termine del match contro Camila Osorio agli US Open, la numero uno del mondo si è trovata a rispondere a un quesito legato non tanto alla partita appena disputata, quanto alla sua intensa attività fuori dal campo nei giorni che hanno preceduto il torneo.

Il giornalista ha fatto riferimento ai numerosi eventi ai quali la bielorussa aveva preso parte prima dell’inizio dello Slam newyorkese, chiedendole come riuscisse a preservare energie e concentrazione considerando anche la pressione di essere una delle principali favorite del torneo.

Una domanda che Sabalenka ha interpretato come un possibile dubbio sulla sua professionalità e sulla capacità di mantenere il tennis al centro delle proprie priorità. La prima reazione è arrivata con una contro-domanda piuttosto eloquente: “Pensi che la settimana scorsa non fossi concentrata sul tennis?“.

Il giornalista ha quindi provato a precisare il senso del proprio intervento, spiegando di aver semplicemente notato quanto fosse stata impegnata la giocatrice nei giorni precedenti: “Oh, penso che lo fossi. Penso solo che fossi impegnata con un sacco di eventi“.

A quel punto Sabalenka ha chiarito la propria posizione, sostenendo che gli appuntamenti commerciali e promozionali non rappresentano per lei una distrazione dal tennis. Al contrario, li considera parte della sua vita professionale e qualcosa che può persino aiutarla a recuperare energie.

“È come se fosse un mio hobby fuori dal tennis. L’intero programma che pianifichiamo ruota tutto intorno al tennis. Quindi tutti quegli eventi non mi stanno distraendo in alcun modo“, ha spiegato la n.1 WTA.

Il concetto è stato ulteriormente sviluppato dalla stessa tennista, che ha sottolineato di scegliere con attenzione i marchi e le persone con cui collabora proprio per evitare che gli impegni esterni possano avere ripercussioni sulla sua attività agonistica. “Mi godo molto il tempo che passo con i miei marchi e con le persone che ci lavorano. Mi diverto“, ha aggiunto.