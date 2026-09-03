Sabalenka furiosa in conferenza stampa: “Siete una barzelletta”

Aryna Sabalenka non ha alzato la voce sul campo, ma lo ha fatto davanti ai microfoni. Agli US Open 2026 la numero uno del mondo, dopo aver superato senza particolari difficoltà i primi due turni, si è resa protagonista di una polemica sempre più accesa con la stampa. Nel mirino sono finite le domande sui suoi impegni fuori dal campo, dagli eventi commerciali alle apparizioni pubbliche, interpretati da alcuni giornalisti come un possibile segnale di scarsa concentrazione in vista dello Slam.

Una lettura che Sabalenka ha respinto con decisione. Prima con una risposta piccata, poi con un attacco molto più duro. Due episodi ravvicinati che hanno trasformato le sue conferenze stampa in un vero e proprio terreno di scontro.

Il primo confronto è arrivato dopo la vittoria al debutto contro Camila Osorio. Un giornalista ha sottolineato il numero di eventi e appuntamenti commerciali ai quali la bielorussa aveva partecipato nella settimana precedente, chiedendole come fosse riuscita a conciliare quella agenda con la necessità di prepararsi mentalmente e fisicamente per uno Slam.

Sabalenka ha contestato immediatamente il presupposto della domanda, ovvero che gli impegni fuori dal campo potessero essere considerati incompatibili con la sua concentrazione sul tennis.

“Perché pensi che la settimana scorsa non fossi concentrata sul tennis? Siete incredibili. È come se il tennis fosse solo un mio hobby…“, ha risposto la numero uno del circuito.

Il messaggio era già chiaro: per Sabalenka, la presenza a eventi promozionali non equivale affatto a una mancanza di professionalità o di dedizione. Ma la questione non si è chiusa lì.

Dopo il secondo turno, vinto agevolmente contro Polina Iatcenko, l’argomento è infatti tornato a galla. Questa volta, però, il riferimento alle attività della settimana precedente è stato associato esplicitamente a “feste e divertimento“. Una formulazione che ha fatto saltare definitivamente la pazienza della bielorussa.

“Feste, divertimento? Ma perché dovreste dire una cosa del genere? Perché dovreste anche solo pensarlo? Siete una barzelletta, pensate prima di parlare“, ha replicato Sabalenka, alzando ulteriormente il livello dello scontro.

La giocatrice ha poi chiarito la propria posizione: gli appuntamenti ai quali aveva preso parte prima del torneo erano legati ai suoi rapporti con sponsor e brand, non occasioni di svago tali da compromettere la preparazione per gli US Open. Il punto, dunque, non era negare la propria esposizione mediatica o commerciale, ma rifiutare l’equazione tra vita pubblica e distrazione dal tennis.