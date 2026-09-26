Russell torna a vincere e lancia la sfida per il Mondiale: “Sento di essere riuscito a dare una svolta”

George Russell ritrova il sorriso nel momento più importante della stagione. Il britannico della Mercedes ha dominato il weekend del Gran Premio, mostrando fin dalle prime sessioni di prove libere un ritmo superiore rispetto alla concorrenza.

Russell aveva bisogno di una risposta. L’ha data nel modo più convincente possibile: pole position, vittoria e una difesa magistrale nel finale contro Max Verstappen. Il britannico torna sul gradino più alto del podio e rilancia le proprie ambizioni nella lotta al Mondiale 2026.

Russell è scattato dalla pole con le gomme medie, mentre diversi avversari diretti hanno optato per le soft. Una scelta che non gli ha impedito di conservare immediatamente la leadership. Alla prima curva il britannico ha mantenuto la testa della corsa e, giro dopo giro, ha costruito il proprio vantaggio. Poi sono arrivate le Safety Car a rimescolare le carte.

Una neutralizzazione che avrebbe potuto complicare la situazione, soprattutto considerando la pressione esercitata dai rivali. Russell, invece, è stato impeccabile nelle ripartenze, riuscendo ogni volta a ristabilire il proprio ritmo.

Il vero esame è arrivato nel finale. Max Verstappen si è portato alle spalle della Mercedes e ha iniziato a mettere sotto pressione Russell. Il distacco è rimasto costantemente sotto il secondo, trasformando gli ultimi giri in una vera sfida di nervi.

Russell non ha concesso nulla. Nessun errore, nessuna sbavatura e soprattutto nessuna occasione concreta per Verstappen di portare l’attacco. Il britannico ha resistito fino alla bandiera a scacchi, conquistando la terza vittoria stagionale.

Un successo che mancava dal Gran Premio d’Austria di giugno e che arriva nel momento più delicato della stagione. “È fantastico essere tornato a vincere. Ringrazio il team, che continua a credere in me anche nei momenti più difficili. Sono fiero. La prima parte sembrava una gita di piacere, poi, dopo la Safety Car, avevo Verstappen dietro. C’è stato l’episodio alla fine della bandiera gialla e mi sono ritrovato Max alle spalle: per poco non mi arrivava davanti“, ha raccontato il britannico.

Dietro il ritorno alla vittoria c’è anche un percorso tecnico e personale che Russell ha scelto di intraprendere nelle ultime settimane. Il pilota Mercedes ha spiegato di aver modificato il proprio approccio alla guida, trovando progressivamente maggiore fiducia e una connessione più efficace con la vettura. “Sto adottando un nuovo stile di guida e dalla pausa mi sento sempre più vicino al mio vero potenziale“.

Dopo una fase complicata, Russell sembra aver ritrovato velocità e soprattutto continuità. E il successo ottenuto in questo weekend potrebbe avere un peso importante anche in ottica campionato. La classifica continua a vedere Antonelli davanti al compagno di squadra, ma il distacco si è ridotto (-66). Il quinto posto conquistato dal giovane italiano ha permesso a Russell di recuperare terreno.

Il britannico sa però che non sarà sufficiente limitarsi ad aspettare gli errori del compagno. Se vuole mantenere vive le proprie ambizioni iridate, dovrà continuare a conquistare risultati pesanti. “Per vincere il campionato non posso fare altro che impormi nelle gare come qui. Il mio compagno di squadra sta avendo una stagione incredibile, sostanzialmente senza errori. Ma ora sta arrivando il momento decisivo, continuando a esprimere prestazioni del livello di questo weekend“.

Il britannico non nasconde le difficoltà incontrate durante la stagione, ma ora guarda avanti con una consapevolezza diversa. “Qualunque cosa arriverà in questa parte della stagione andrà bene, perché è stato un momento molto difficile per me. Sento di essere riuscito a dare una svolta“.