Russell sfrutta la scia di Antonelli e svetta anche in FP3 a Monza, Ferrari prima inseguitrice con Hamilton

George Russell si conferma il grande favorito per la pole position e firma il miglior tempo assoluto anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2026, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’inglese della Mercedes, sfruttando anche la scia del compagno di squadra Kimi Antonelli in un’anteprima di quanto avverrà in qualifica, ha fermato il cronometro in 1’22″216 risultando il più veloce del lotto sul giro secco con le soft.

In una FP3 abbastanza caotica per il traffico e per la ricerca ossessiva delle scie sui lunghi rettilinei di Monza, Lewis Hamilton si è inserito in seconda posizione con la Ferrari a 226 millesimi dalla vetta dimostrando di poter lottare almeno per la prima fila in griglia. Grande passo avanti rispetto al venerdì per Red Bull, con Max Verstappen terzo a 350 millesimi da Russell mentre Liam Lawson ha fatto più fatica venendo relegato fuori dalla top10.

Il leader del campionato e padrone di casa Kimi Antonelli (che darà una mano a Russell in Q3 con la scia) si è attestato in quarta piazza con un gap di 361 millesimi dall’altra Mercedes, ma la sua velocità nel time-attack non è rilevante visto che partirà in ogni caso dal fondo dello schieramento causa penalità. Continua a non brillare la McLaren, che resta però nel pacchetto di mischia con Lando Norris quinto a 0.406 e Oscar Piastri ottavo a 0.554.

La Scuderia di Maranello archivia anche il sesto posto di un Charles Leclerc competitivo ma incapace di mettere assieme un time-attack ottimale con una buona scia, mentre completano la top10 un fantastico Arvid Lindblad con la Racing Bulls e le Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto.

CLASSIFICA FP3 GP ITALIA F1 2026

1. George RUSSELL (Mercedes) 1:22.219

2. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.226

3. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.350

4. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.361

5. Lando NORRIS (McLaren) +0.406

6. Charles LECLERC (Ferrari) +0.489

7. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +0.505

8. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.554

9. Pierre GASLY (Alpine) +0.679

10. Franco COLAPINTO (Alpine) +0.882

11. Nico HULKENBERG (Audi) +0.907

12. Liam LAWSON (Red Bull Racing) +0.984

13. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.079

14. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.366

15. Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +1.598

16. Carlos SAINZ (Williams) +1.656

17. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.801

18. Alexander ALBON (Williams) +2.218

19. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.700

20. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +2.785

21. Sergio PEREZ (Cadillac) +2.812

22. Lance STROLL (Aston Martin) +3.336