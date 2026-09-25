Russell, pole dominante a Baku: “Grandi sensazioni dalla macchina”

George Russell si prende la pole position del GP d’Azerbaijan 2026 con una prestazione dominante sul circuito cittadino di Baku. Il pilota della Mercedes ha chiuso le qualifiche in 1:42.526, rifilando ben 837 millesimi a Charles Leclerc, secondo con la Ferrari.

Un margine enorme, costruito con un ultimo tentativo particolarmente efficace, che ha permesso a Russell di mettersi alle spalle anche Oscar Piastri (McLaren), terzo a un solo millesimo da Leclerc, e Isack Hadjar, autore del quarto tempo con la Red Bull Ford.

Per il britannico si tratta di una pole particolarmente significativa anche per il contesto vissuto nel box Mercedes. Mentre Russell riusciva a trovare il giro perfetto, Kimi Antonelli è finito contro le barriere nel Q1, danneggiando la sospensione anteriore sinistra. Il leader del Mondiale non ha quindi potuto proseguire le qualifiche e sarà costretto a scattare dalla 16ª posizione.

Al termine della sessione, Russell ha sottolineato soprattutto il feeling trovato con la propria Mercedes, senza nascondere la soddisfazione per il distacco inflitto agli avversari. “Era un po’ che non facevo la pole. Probabilmente è il mio più grande margine di sempre. Ho avuto grandi sensazioni dalla macchina“, ha dichiarato il pilota britannico.

Russell ha poi commentato anche la prestazione di Max Verstappen, rimasto lontano dalle prime posizioni (ottavo). Secondo il portacolori Mercedes, le bandiere gialle potrebbero aver condizionato il giro del rivale, ma il risultato ottenuto resta soprattutto merito del lavoro svolto dalla sua squadra.

“Mi sono sentito bene. Verstappen è sempre stato veloce nel week end, ma forse con le bandiere gialle non ha massimizzato il suo giro. Io comunque ho fatto il mio e avevo i giusti margini rispetto agli altri“, ha aggiunto.

La pole position mette ora Russell nella condizione di puntare direttamente alla vittoria. Il britannico sa però che Leclerc, partendo dalla prima fila, rappresenterà una minaccia concreta già allo spegnimento dei semafori. “Leclerc mi attaccherà, ma sono fiducioso e affronterò con questo spirito la gara”, ha concluso Russell.

Per Mercedes si apre dunque una domenica dai due volti: Russell scatterà davanti a tutti, mentre Antonelli dovrà rimontare dalla sedicesima piazza. Una situazione che potrebbe avere un peso importante anche nella lotta interna al campionato.