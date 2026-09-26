Russell e Verstappen divisi da meno di 2 decimi: la classifica dei distacchi più esigui della storia della F1

George Russell ha vinto il GP di Azerbaijan, imponendosi con un distacco minimo dopo aver dominato la gara in lungo e in largo. Il pilota britannico è stato frenato da un paio di safety car entrate nella seconda parte di gara e nel corso dell’ultimo giro è stato sensibilmente avvicinato da Max Verstappen, che ha approfittato di un incidente per prendere tutta la scia dell’avversario sul rettilineo finale e cercare di uscire prima della bandiera a scacchi.

La magia non è riuscita al quattro volte Campione del Mondo, che al volante della sua Red Bull si è dovuto inchinare al cospetto dell’alfiere della Mercedes, il quale ha meritamente trionfato sul circuito cittadino di Baku. Il distacco tra il primo e il secondo classificato è di 196 millesimi, uno dei più piccoli registrati nella storia della F1 per quanto concerne il divario tra il vincitore di un Gran Premio e il suo immediato inseguitore.

Quello odierno è l’undicesimo distacco della storia, fuori dalla top-10 per quattordici millesimi: a chiudere l’elite della graduatoria è infatti lo storico arrivo in Austria nel 2002, quando soltanto nelle ultime curve Rubens Barrichello rispettò l’ordine di scuderia imposto dalla Ferrari e lasciò passare Michael Schumacher, il quale si impose con un margine di 182 millesimi. I due uomini della Scuderia di Maranello furono protagonisti anche della parata negli USA nel 2002, quando furono separati da appena 11 millesimi, e dell’arrivo in volata in Canada nel 2000, quando il tedesco ebbe la meglio per 174 millesimi.

In tempi più recenti, precisamente in Australia nel 2023, è sempre stato Max Verstappen a essere protagonista, che in quell’occasione vinse, ma in regime di safety car, con 179 millesimi su Lewis Hamilton. Il record del distacco più piccolo è vecchio di oltre mezzo secolo: nel 1971, Peter Gethin si impose a Monza con solo 10 millesimi su Ronnie Peterson. Di seguito la classifica dei distacchi più brevi tra primo e secondo classificato in Gran Premi di F1.

DISTACCHI BREVI GRAN PREMI F1

1. Peter Gethin vs Ronnie Peterson, 0.010 in Italia 1971

2. Rubens Barrichello vs Michael Schumacher, 0.011 in USA 2002

3. Ayrton Senna vs Nigel Mansell, 0.014 in Spagna 1986

4. Elio De Angelis vs Keke Rosberg, 0.050 in Austria 1982

5. Jackie Stewart vs Jochen Rindt, 0.080 in Italia 1969

6. Juan Manuel Fangio s Karl Kling, 0.100 in Francia 1954

7. Giancarlo Baghetti vs Dan Gurney, 0.100 in Francia 1961

8. Michael Schumacher vs Rubens Barrichello, 0.174 in Canada 2000

9. Max Verstappen vs Lewis Hamilton, 0.179 in Australia 2023

10. Michael Schumacher vs Rubens Barrichello, 0.182 in Austria 2002

11. George Russell vs Max Verstappen, 0.196 in Azerbaijan 2026