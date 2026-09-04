Russell detta legge sul giro secco in FP2 a Monza, Leclerc e Antonelli in scia. McLaren non brilla

George Russell chiude il venerdì di Monza davanti a tutti dopo aver firmato la miglior prestazione assoluta nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2026, valevole come tredicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese della Mercedes è stato il più veloce del lotto nella simulazione di qualifica con gomme soft, fermando il cronometro in 1’22″559 senza usufruire della scia del compagno di squadra.

Con ogni probabilità infatti il leader del campionato e padrone di casa Kimi Antonelli darà una mano a Russell domani in Q3, sapendo già di dover partire in fondo alla griglia causa penalità per l’introduzione del nuovo motore (quinta power unit dell’anno). Il ventenne bolognese, terzo in FP2 a 141 millesimi dalla vetta, si sta concentrando dunque maggiormente sull’ottimizzazione della vettura in funzione della rimonta che dovrà effettuare in gara dimostrando sin qui un gran potenziale a livello di ritmo sulla lunga distanza con le hard.

Indicazioni positive anche per Ferrari, che si conferma nel gruppo di testa anche nel turno pomeridiano con Charles Leclerc 2° a 120 millesimi e Lewis Hamilton 5° a 457 millesimi dal miglior tempo sul giro secco facendo comunque intravedere un buon passo nella simulazione del Gran Premio con gomme morbide. Sale di colpi rispetto alla FP1 dando comunque ancora l’impressione di avere margine la McLaren, con Lando Norris 4° a 0.384 e Oscar Piastri 6° a 0.469.

Più in difficoltà del previsto la Red Bull, su una pista che dovrebbe esaltare la potenza del suo propulsore, con Max Verstappen solo 9° a 0.818 dietro alla Racing Bulls di Arvid Lindblad e alla Haas di Oliver Bearman, mentre Liam Lawson (che sostituisce anche a Monza l’infortunato Isack Hadjar) è addirittura undicesimo con un gap superiore al secondo.

CLASSIFICA FP2 GP ITALIA F1 2026

1. George RUSSELL (Mercedes) 1:22.559

2. Charles LECLERC (Ferrari) +0.120

3. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.141

4. Lando NORRIS (McLaren) +0.384

5. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.457

6. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.469

7. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +0.790

8. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +0.811

9. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.818

10. Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +0.896

11. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.060

12. Liam LAWSON (Red Bull Racing) +1.101

13. Nico HULKENBERG (Audi) +1.173

14. Pierre GASLY (Alpine) +1.214

15. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.217

16. Alexander ALBON (Williams) +1.294

17. Carlos SAINZ (Williams) +1.341

18. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.848

19. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.468

20. Sergio PEREZ (Cadillac) +2.523

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +2.590

22. Lance STROLL (Aston Martin) +2.694