Quanti punti guadagna Zverev su Sinner se vince la finale degli US Open: le proiezioni per ranking ATP e Race

A partire dalle ore 20:00 italiane la finale degli US Open 2026 del singolare maschile terrà banco. A sfidarsi saranno il tedesco Alexander Zverev e l’americano Ben Shelton. Un confronto intrigante tra il teutonico, che ha raggiunto la terza finale Slam del 2026, e lo statunitense, al primo atto conclusivo di un Major in carriera.

Il cammino di Zverev, dunque, è stato altamente proficuo e ci sono delle chiare conseguenze nelle graduatorie mondiali. Nel ranking ATP, che risente dell’andamento nelle ultime 52 settimane, il nativo di Amburgo si è portato a 2510 punti dal leader, Jannik Sinner.

Nella Race, ovvero la graduatoria di rendimento del 2026 funzionale alla qualificazione alle ATP Finals di Torino, il teutonico ha agganciato l’azzurro al vertice, approfittando anche del periodo di stop di Jannk per l’infortunio al ginocchio destro.

E se Sasha dovesse vincere il suo secondo Slam in stagione e in carriera cosa accadrebbe? Nel ranking ATP, Zverev si porterebbe a 1810 punti da Sinner, accorciando quindi ulteriormente le distanze, mentre nella Race metterebbe la freccia con 700 punti di margine sull’altoatesino.

Inoltre, il tedesco ha un vantaggio in relazione al ranking ATP rispetto ai punti in scadenza. Nell’ultima parte della stagione, infatti, Jannik scarterà 3550 punti, mentre Sasha ne perderà 1080, con una differenza di 2470 punti in più da difendere da parte dell’azzurro rispetto al teutonico. Con 5250 punti ancora a disposizione fino al termine del 2026, si comprende bene che ogni scenario sia aperto.

SCENARI RANKING 14 SETTEMBRE

a) In caso di sconfitta in finale di Zverev

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 8990 (-2510)

b) In caso di successo finale di Zverev

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 9690 (-1810)

SCENARI RACE 14 SETTEMBRE

a) In caso di sconfitta in finale degli US Open di Zverev

1 Alexander Zverev 29 GER 7950

2 Jannik Sinner 25 ITA 7950

b) In caso di vittoria in finale degli US Open di Zverev

1 Alexander Zverev 29 GER 8650 (+700 punti)

2 Jannik Sinner 25 ITA 7950