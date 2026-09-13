Quante posizioni guadagna Shelton nel ranking ATP se vince gli US Open: sorpasso su Alcaraz nella Race già effettuato

Lo statunitense Ben Shelton questa sera sfiderà il tedesco Alexander Zverev nella finale degli US Open 2026 di tennis: il nordamericano nell’aggiornamento di domani sarà in ogni caso quarto nel ranking ATP e terzo nella Race to Turin, seppur non ancora aritmeticamente qualificato alle Finals.

In ballo però questa sera ci saranno 700 punti, inoltre la qualificazione alle ATP Finals sarebbe se non aritmetica, almeno de facto, dato che il campione Slam meglio piazzato entro il 20° posto della Race stacca il pass per l’ultimo atto stagionale, soprattutto in virtù del fatto che Zverev e Sinner sono già qualificati a Torino.

Shelton non può in ogni caso superare lo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP: lo statunitense era nono prima degli US Open e da domani sarà quarto, guadagnando ben 5 posizioni e salendo da quota 3480 a 4680, mentre vincendo l’ultimo atto si porterebbe a 5380, comunque alle spalle dell’iberico.

Nella Race to Turin, invece, il nordamericano dal sesto posto si è portato in terza posizione, scavalcando anche Alcaraz, incamerando 1300 punti e salendo a quota 4430: in caso di successo in finale lo statunitense andrebbe a quota 5130, rimanendo comunque terzo.

RANKING ATP

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 8990 (può arrivare a 9690)

3 Carlos Alcaraz 5560

4 Ben Shelton 4680 (può arrivare a 5380)

RACE TO TURIN

1 Alexander Zverev 7950 (può arrivare a 8650) (Qualificato alle ATP Finals)

2 Jannik Sinner 7950 (Qualificato alle ATP Finals)

3 Ben Shelton 4430 (può arrivare a 5130)

4 Carlos Alcaraz 4050