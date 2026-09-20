Quando si gioca Italia-Finlandia, Europei volley 2026: orario, tv, programma, streaming

L’Italia affronterà la Finlandia nei quarti di finale degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri hanno rispettato il pronostico della vigilia contro la Danimarca, si sono imposti con il massimo scarto e si sono così meritati l’incrocio con la compagine nordica, che ha avuto la meglio sulla Grecia al termine di una pirotecnica maratona conclusa al tie-break. L’appuntamento con la prossima sfida da dentro o fuori è per mercoledì 23 settembre (ore 21.05), sempre di fronte al pubblico della Inalpi Arena di Torino.

I Campioni del Mondo si presenteranno all’appuntamento da imbattuti, dopo aver vinto sei partite consecutive, mentre gli avversari hanno chiuso il proprio girone al secondo posto, perdendo l’ultimo match contro l’Estonia davanti ai propri sostenitori di Tampere. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attenta alla verve di una rivale decisamente molto tenace e che può fare affidamento su un gruppo molto coeso, capace tra l’altro di superare la Serbia e il Belgio nella Pool C.

In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare a Milano contro la vincente del confronto tra la Francia e la Romania. Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sulla sua formazione tipo guidata dal palleggiatore Simone Giannelli, dall’opposto Yuri Romanò, dagli schiacciatori Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, dai centrali Pardo Mati, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e dal libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Finlandia, quarto di finale degli Europei 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e Sky (le reti esatte verranno definite nelle prossime ore); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FINLANDIA, QUARTI EUROPEI VOLLEY

Mercoledì 23 settembre

Ore 21.05 Italia vs Finlandia

PROGRAMMA ITALIA-FINLANDIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai e Sky (canali esatti da definire).

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.