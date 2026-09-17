Quando si gioca Italia-Danimarca, Europei volley 2026: orario ottavi, tv, programma, streaming

L’Italia affronterà la Danimarca agli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley maschile. La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nella Pool A e si è dunque meritata l’incrocio con la quarta forza della Pool C: dopo aver battuto la Svezia in Piazza del Plebiscito a Napoli e aver regolato la Grecia, la Slovacchia e la Cechia al PalaPanini di Modena, gli azzurri hanno dettato legge nei primi due set contro la Slovenia e hanno blindato la vetta del proprio girone.

I Campioni del Mondo incroceranno un avversario che sta emergendo nel panorama internazionale della grande pallavolo e che a Tampere ha saputo battere l’Olanda e l’Estonia con il massimo scarto, mettendo paura alla Serbia (avanti per 2-0, prima di subire la rimonta e perdere al tie-break). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare questo ostacolo per meritarsi il quarto di finale, da disputare contro la vincente del match tra la Grecia e la Finlandia.

L’appuntamento dovrebbe essere per domenica 20 ottobre (ore 21.05), anche se si attende la conferma da parte degli organizzatori. L’Italia sfiderà la Danimarca di fronte al proprio pubblico del PalaInalpi di Torino, che sarà sede anche dei quarti di finale, mentre le semifinali e gli atti conclusivo avranno come cornice il Forum di Assago – Milano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Danimarca, ottavo degli Europei 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e Sky (reti esatte da definire); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-DANIMARCA, OTTAVO EUROPEI VOLLEY

Domenica 20 settembre

Ore 21.05 Italia vs Slovenia

Data e orario da confermare.

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai e Sky (canali esatti da definire).

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.