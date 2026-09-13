Quando MotoGP e F1 oggi (13 settembre): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8

Oggi domenica 13 settembre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP di Spagna per quanto riguarda la F1 e GP di San Marino per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Madrid e di Misano.

La gara della F1 è prevista alle ore 15.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 14.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi, ma gli appassionati di motori dovranno prepararsi a una vera e propria maratona: appena terminata la gara in terra olandese, bisognerà subito sintonizzarsi sulla Stiria per non perdersi nemmeno un minuto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 13 settembre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport. Prevista la diretta tv su TV8 per la MotoGP, differita tv su TV8 per la F1.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 13 settembre

09.40-09.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

11.00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

12.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

14.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

15.00 F1, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 18.00, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 18.00, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: TV8 per la gare di tutte le classi, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per le gare di tutte le classi e il warm-up della MotoGP, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.