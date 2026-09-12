Quando MotoGP e F1 oggi (12 settembre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Sabato 12 settembre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla prove libere e alle qualifiche del GP di Spagna per quanto riguarda la F1, alle qualifiche e alla Sprint Race del GP di San Marino per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Madrid e Misano.

I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il migliore piazzamento possibile sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani. I centauri della MotoGP cercheranno di portare a casa punti importanti nella gara veloce che animerà il pomeriggio in terra magiara e che si preannuncia altamente appassionante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, di prove libere e qualifiche della F1 e delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP (sabato 12 settembre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, differita per le qualifiche della F1.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI

Sabato 12 settembre

08.40-09.10 Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

09.25-09.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

10.10-10.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

10.50-11.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

11.15-11.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

12.30-13.30 F1, prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

12.45-13.00 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

13.10-13.25 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

13.40-13.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

14.05-14.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

15.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

16.00 F1, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Differita tv: TV8 dalle ore 18.30.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 18.30.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per prove libere 2 di tutte le classi, qualifiche e Sprint Race della MotoGP, per gli abbonati; Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le sessioni, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutte le sessioni, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta testuale: OA Sport per la MotoGP.