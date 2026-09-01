Quando gioca l’Italia ai Mondiali di basket femminile? Orari, avversarie, tv, streaming

Il mese di settembre, per il basket italiano, vuol dire un’unica cosa: Mondiali femminili a Berlino. L’Italia torna a giocarsi la rassegna dopo 32 anni, e lo fa all’interno di un girone davvero complesso da ogni punto di vista. Ma, del resto, non ci possono essere raggruppamenti facili in un torneo iridato a 16 squadre.

Una formula, questa, nuova e che garantisce anche più spettacolo, per certi versi, rispetto al vecchio format a 12. L’Italia comincerà con la Cechia alla Max Schmeling Halle, quindi si sposterà alla Berlin (Uber) Arena per andare a sfidare Team USA, e infine avrà la Cina in una versione a maggior tasso WNBA di quella vista nelle amichevoli disputate a Trento. E nessuna di queste squadre può essere presa sottogamba per riuscire ad arrivare al barrage che può valere i quarti di finale.

I Mondiali di basket femminile prenderanno il via venerdì 4 settembre. L’Italia giocherà contro la Cechia alla Max Schmeling Halle, contro gli USA alla Berlin Arena, contro la Cina di nuovo alla Max Schmeling Halle. Le gare delle azzurre saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai2, oltre che sui canali di Sky Sport; diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale degli incontri, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Venerdì 4 settembre

Ore 20:15 Italia-Cechia – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport

Domenica 6 settembre

Ore 20:45 Italia-USA – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport

Lunedì 7 settembre

Ore 20:45 Italia-Cina – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI BASKET FEMMINILE: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport