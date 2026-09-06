Quando gioca l’Italia agli Europei di volley maschile 2026? Orari, avversarie, tv, streaming

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di volley maschile, che giocherà in casa e potendo contare sul supporto del proprio pubblico. Gli azzurri cercheranno di distinguersi nella rassegna continentale che metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, fronteggiando a viso aperto tantissime altre pretendenti al trono. Le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei formazioni ciascuno, le prime quattro classificate si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi esordiranno giovedì 10 settembre (ore 21.05) nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, dove affronteranno la Svezia. A seguire gli azzurri si trasferiranno al PalaPanini di Modena, dove disputeranno gli altri quattro incontri della fase a gironi: sabato 12 settembre contro la Grecia, domenica 13 settembre contro la Slovacchia, martedì 15 settembre contro la Cechia e giovedì 17 settembre contro la Slovenia. Tutti gli incontri sono previsti alle ore 21.05.

Simone Giannelli e compagni si trasferiranno poi alla Inalpi Arena di Torino per disputare ottavi di finale (domenica 20 o lunedì 21 settembre) e quarti di finale (mercoledì 23 settembre), incrociando la Pool C in cui figurano Serbia, Paesi Bassi, Belgio, Finlandia, Danimarca, Estonia. In caso di qualificazione alle semifinali (25 settembre), si viaggerà alla volta di Milano, sede della fase calda della competizione che culminerà con gli atti conclusivi previsti sabato 26 settembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2026 di volley maschile. Tutti gli incontri degli azzurri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai e Sky (canali esatti da definire); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI VOLLEY

Giovedì 10 settembre

Ore 21.05 Italia vs Svezia (in Piazza del Plebiscito a Napoli)

Sabato 12 settembre

Ore 21.05 Italia vs Grecia (al PalaPanini di Modena)

Domenica 13 settembre

Ore 21.05 Italia vs Slovacchia (al PalaPanini di Modena)

Martedì 15 settembre

Ore 21.05 Italia vs Cechia (al PalaPanini di Modena)

Giovedì 17 settembre

Ore 21.05 Italia vs Slovenia (al PalaPanini di Modena)

Domenica 20 o lunedì 21 settembre

Orario da definire Eventuale ottavo di finale (alla Inalpi Arena di Torino)

Mercoledì 23 settembre

Orario da definire Eventuale quarto di finale (alla Inalpi Arena di Torino)

Venerdì 25 settembre

Orario da definire Eventuale semifinale (al Forum di Assago, Milano)

Sabato 26 settembre

Orario da definire Eventuale finale (al Forum di Assago, Milano)

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai e Sky (canali esatti da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.