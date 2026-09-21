Pallanuoto, Pro Recco e Brescia sorteggiate nello stesso girone in Champions League

Con la conclusione dei gironi di qualificazione della Champions League 2026-2027 di pallanuoto, sono stati sorteggiati i raggruppamenti della prima fase della competizione: le due squadre italiane, Pro Recco e Brescia, sono state entrambe inserite nel Girone B.

Ci saranno dunque due derby italiani: le formazioni del Bel Paese, inoltre, affronteranno i romeni del CSM Oradea ed i serbi del SPD Radnicki: le prime due classificate accedono ai quarti di finale, mentre terza e quarta retrocederanno poi in Euro Cup. La Final Four è in programma a Belgrado dal 12 al 15 maggio 2027.

Potrebbero esserci, dunque, due squadre italiane ai quarti di finale, in cui le otto squadre qualificate saranno suddivise in due gironi da quattro: in questo caso, però, Brescia e Pro Recco non potranno essere inserite nello stesso raggruppamento.

GIRONI CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2026-2027

Gruppo A: Waspo Hannover (GER), Jadran Herceg Novi (MNE), CN Sabadell (ESP), Olympiacos (Gre).

Gruppo B: AN Brescia, Pro Recco Waterpolo, CSM Oradea (ROU), SPD Randicki (SRB).

Gruppo C: CN Barceloneta (ESP), Jadran Split (CRO), VK Novi Beograd Tehnomanija (SRB), HAVK Mladost (Cro).

Gruppo D: CN Marseille (FRA), Panathinaikos AC (GRE), CSA Steaua Bucharest (ROU), FTC Telekom Waterpolo (HUN).