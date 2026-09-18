Pallanuoto
Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il primo raduno in vista della World Cup
Torna al lavoro, per il primo raduno della nuova stagione, il Setterosa: la Nazionale italiana di pallanuoto femminile si prepara per il primo grande appuntamento dell’annata, ovvero la Division 1 della World Cup, che si disputerà a dicembre a Lisbona, in Portogallo.
Le azzurre si ritroveranno ad Ostia da domenica 20 a mercoledì 23: sono 19 le atlete convocate, alle quali si aggiungeranno, contestualmente le 10 convocate per il progetto giovani. Sarà dunque un gruppo allargato di 29 azzurre ad inaugurare la nuova stagione del Setterosa.
Il programma al Polo Natatorio Frecciarossa di Ostia prevede test ed allenamenti di ripresa: il CT Maurizio Mirarchi chiama 13 delle 15 atlete giunte seste a luglio in World Cup, con le esclusioni di Lucrezia Cergol e Divina Nigro, a cui si sommano i rientri in azzurro di Malika Bovo, Benedetta Cabona, Margherita Minuto, Cristina Malluzzo, Beatrice Cassarà e Gaia Acerbotti.
LE CONVOCATE DELL’ITALIA
Malika Gaia Bovo, Sofia Giustini, Veronica Gant (Pallanuoto Trieste), Benedetta Cabona (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Cristina Malluzzo, Olimpia Sesena, Margherita Minuto (SIS Roma), Sara Cordovani (Club Nataciò Terrassa), Anna Beatriz Mantellato Diaz, Dafne Bettini, Lavinia Papi, Chiara Tabani, Gaia Gagliardi, Beatrice Cassarà, Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Gaia Acerbotti (SS Lazio).
LE CONVOCATE DEL PROGETTO GIOVANI
Thea Costa, Marta Lorefice, Benedetta Gulizia (Ekipe Orizzonte Catania), Arianna Manenti (AN Brescia), Gaia Gattuso, Giulia De Capitani Di Vimercati (Bogliasco 1951), Margherita Caciagli (RN Florentia), Vittoria Gerosa (Onda Blu), Nina Felugo (Rapallo Pallanuoto), Sara Petrucci (Pallanuoto Trieste)
Staff: CT Maurizio Mirarchi, assistente tecnico Marco Manzetti, team manager Elena Gigli, preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, fisioterapista Giorgio Peresempio, medico Pietro Jansiti, medico test Beatrice Berti, nutrizionista Giovanni De Francesco.