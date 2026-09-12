Pallanuoto, Brescia a Tbilisi per le qualificazioni di Champions League. Pro Recco già alla fase a gironi

Sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione della Champions League 2026-2027 di pallanuoto maschile: undici squadre, ovvero le seconde classificate dei campionati delle prime dieci nazioni del ranking europeo più la squadra campionessa di Georgia, si daranno battaglia per gli ultimi sei posti in palio per la fase a gironi.

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre le 11 squadre saranno suddivise in 3 gironi, dai quali le prime due accederanno alla massima competizione europea, mentre le terze e le quarte retrocederanno in Euro Cup. Il Brescia giocherà nel Girone B a Tbilisi, in Georgia, con Sabadell (Spagna), A-Polo Sport Management (Georgia) e Budva (Montenegro).

Dieci squadre, invece, sono qualificate direttamente alla fase a gironi della Champions League, ovvero Barceloneta (Spagna), Pro Recco (Italia), Ferencvaros (Ungheria), Olympiacos (Grecia), Radnicki (Serbia), Mladost (Croazia), Marsiglia (Francia), Jadran Herceg Novi (Montenegro), Steaua Bucarest (Romania) e Waspo 98 Hannover (Germania).

QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO

Gruppo A (Oradea): Novi Beograd (Serbia), Oradea (Romania), Spandau 04 (Germania), Team Strasbourg (Francia).

Gruppo B (Tbilisi): Brescia (Italia), Sabadell (Spagna), A-Polo Sport Management (Georgia), Budva (Montenegro).

Gruppo C (Spalato): Jadran Spalato (Croazia), Honved (Ungheria), Panathinaikos (Grecia).