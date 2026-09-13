Pagelle Italia-Slovacchia Europei volley: Mati stravolge le gerarchie al centro? Bottolo si riscatta, Michieletto cresce

L’Italia ha sconfitto la Slovacchia per 3-1 e ha infilato la terza vittoria agli Europei 2026 di volley maschile, issandosi al comando della Pool A a punteggio pieno. Gli azzurri si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaPanini di Modena, ma hanno faticato più del previsto per avere la meglio contro un avversario sulla carta poco quotato e che è invece riuscito a strappare il secondo set ai padroni di casa. Di seguito le pagelle dell’Italia e i voti agli azzurri scesi in campo contro la Slovacchia.

PAGELLE ITALIA-SLOVACCHIA EUROPEI VOLLEY

PARDO MATI: 8. Il migliore in campo, uno dei pochi a essere continuo per i quattro set e a non faticare neanche nella seconda frazione. Viene schierato come titolare al posto di Galassi e ripaga la fiducia concessa da De Giorgi con una prestazione granitica: 6 muti, 15 su 17 in attacco (88%) e 22 punti complessivi. Addirittura top scorer: è un talento nato, meriterebbe anche di trovare più spazio: le gerarche tra i centrali non sono granitiche…

MATTIA BOTTOLO: 7. Pronto riscatto dopo la prestazione sottotono di sabato sera contro la Grecia. Lo schiacciatore viene schierato da titolare e non tradisce la fiducia confermata, risultando una bella bocca da fuoco per Giannelli, operando dei break importanti, facendosi apprezzare con i diagonali e andando a referto con 16 punti (67%).

YURI ROMANÒ: 7. L’opposto mantiene il proprio livello di gioco costante in questo avvio di manifestazione, ma fa intendere di potere alzare l’asticella quando conterà davvero. Intanto continua a viaggiare su elevate percentuali offensive (71%) e va a referto con 16 punti, con poche sbavature all’attivo.

SIMONE GIANNELLI: 6,5. Il capitano ha fatto sentire la propria voce dopo il secondo set perso in maniera inattesa e la squadra ha suonato la carica sotto la sua guida, risultata valida per la capacità di sfruttare la grande verve di valida e di offrire il giusto numero di palloni ai due terminali offensivi di riferimento.

DANIELE LAVIA: 6. Dopo due partite di ottimo spessore, lo schiacciatore cala un po’ di rendimento nella serata odierna, risultando poco continuo e non attaccando con la costanza di cui è capace. Il martello chiude con 5 punti a referto nei primi tre set, poi è stato sostituito da

LUCA PORRO: 6,5. Buon inserimento nel sestetto che ha giocato il parziale conclusivo, si fa trovare pronto, trova delle buone selezione e chiude con 5 punti all’attivo.

GIOVANNI SANGUINETTI e GIANLUCA GALASSI: 6. Si dividono il posto al centro accanto a Pati. Ordinari e puliti, senza strafare.

GABRIELE LAURENZANO: 6,5. Titolare al posto di Fabio Balaso, risponde con un buon lavoro in fase di ricezione (55%) e un accorto lavoro difensivo.

ALESSANDRO MICHIELETTO è entrato sul 18-8 del terzo set, andando a segno in due occasioni: l’MVP degli ultimi Mondiali è sulla strada del recupero.