Ordine d’arrivo F1, GP Spagna 2026: Kimi Antonelli vince! Leclerc tenace, Norris danneggiato

Oggi è andato in scena il GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul ridisegnato tracciato di Madrid. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul circuito della capitale iberica, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Il tutto dovendo fare i conti con i muretti, brusche frenate, tratti in accelerazione e la mitica curva Monumental che ha messo sotto sforzo le gomme.

La gara è stata condizionata dall’episodio avvenuto nelle battute conclusive del quattordicesimo giro: Lance Stroll si è trovato costretto a parcheggiare la propria Aston Martin e i commissari hanno deciso di chiamare la Virtual Safety Car, Lando Norris era appena transitato sul rettilineo e non si è potuto fermare ai box, mentre sono entrati in pit-lane i suoi immediati inseguitori Kimi Antonelli, Max Verstappen, Charles Leclerc e George Russell.

Nella tornata successiva il Campione del Mondo in carica, che stava dominando la gara, si è fermato per la sosta, ma i meccanici della McLaren hanno commesso un errore nel fissare l’anteriore destra e il britannico è rimasto sulla piazzola per sette secondi. Al momento di rientrare in pista si è ritrovato alle spalle dei rivali diretti e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Charles Leclerc si è portato al comando della gara, ma il monegasco non aveva effettuato la sosta ed è rimasto leader fino a dieci giri dalla conclusione.

Una volta che il pilota della Ferrari è rientrato, Kimi Antonelli è balzato al comando della gara, si è involato verso il successo dopo la magia confezionata settimana scorsa a Monza e ha allungato in testa alla classifica del Mondiale, compiendo un passo importante verso la conquista del titolo iridato. Il pilota bolognese della Mercedes si è lasciato alle spalle il battagliero Max Verstappen con la Red Bull e il deluso Lando Norris, che si è dovuto accontentare della terza piazza dopo essere scattato dalla pole position.

Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quarta posizione, appena davanti a George Russell (Mercedes), a Liam Lawson (Red Bull) e a Franco Colapinto (Alpine). A punti anche Oscar Piastri (ottavo con la McLaren), Arvid Linblad (nono con la Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi), mentre Lewis Hamilton si è ritirato con la Ferrari nelle battute iniziali a causa di un problema tecnico. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Spagna 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1, andata in scena sul circuito di Madrid.

ORDINE D’ARRIVO GP SPAGNA F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Liam Lawson (Red Bull)

7. Franco Colapinto (Alpine)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Nico Hulkenberg (Audi)

11. Esteban Ocon (Haas)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Oliver Bearman (Haas)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Carlos Sainz (Williams)

Rit. Sergio Perez (Cadillac)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Lewis Hamilton (Ferrari)

RISULTATI E CLASSIFICA GP SPAGNA F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 1

2 Max Verstappen Red Bull Racing +4.351 1

3 Lando Norris McLaren +5.089 1

4 Charles Leclerc Ferrari +29.116 1

5 George Russell Mercedes +29.829 2

6 Liam Lawson Red Bull Racing +86.746 1

7 Franco Colapinto Alpine +94.281 1

8 Oscar Piastri McLaren +95.839 1

9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 L 1

10 Nico Hulkenberg Audi 1 L 1

11 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 1

12 Pierre Gasly Alpine 1 L 1

13 Gabriel Bortoleto Audi 1 L 1

14 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 L 1

15 Alexander Albon Williams 1 L 1

16 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 L 2

17 Fernando Alonso Aston Martin 2 L 2

18 Valtteri Bottas Cadillac 3 L 2

19 Carlos Sainz Williams – – 3

20 Sergio Perez Cadillac – – 2

21 Lance Stroll Aston Martin – – – –

22 Lewis Hamilton Ferrari – – 1