Ordine d’arrivo F1, GP Italia 2026: Kimi Antonelli trionfa a Monza, rimonta epica da 19°! Hamilton fuori dalla top5

Oggi è andato in scena il GP d’Italia 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Monza, il ribattezzato Tempio della Velocità. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul circuito brianzolo, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. La gara è stata interrotta per una trentina di minuti, causa bandiera rossa esposta nel corso del quarto giro per l’incidente occorso a Charles Leclerc in curva parabolica.

Kimi Antonelli ha confezionato una prestazione ai limiti del surreale ed entrata di diritto nella storia della massima categoria automobilistica, illuminando gli occhi di tutti gli appassionati e scaldando i cuori grazie a uno show di rarissima bellezza. A causa della sostituzione del motore, il pilota della Mercedes è scattato dalla diciannovesima posizione e ha inscenato una rimonta straripante: dodicesimo dopo tre giri, riparte da fermo dalla sesta fila dopo l’incidente di Leclerc e alla ripresa sorpassa in serie big come Oscar Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen e George Russell, issandosi al comando dopo diciotto giri.

Il bolognese ha ingaggiato un duello pirotecnico con il compagno di squadra, poi il team principal Toto Wolff ha ordinato ai suoi uomini di alzare il ritmo in simbiosi, in modo da prendere margine nei confronti di Verstappen. In quel momento il britannico si trovava davanti a Kimi Antonelli, che nel corso della 29ma tornata è rientrato ai box e ha montato gomma media nuova, mentre il suo rivale diretto era su strategia da pneumatico hard. Il leader del Mondiale ha ripreso la pista in quinta posizione, con una quindicina di secondi di distacco da Russell a 24 giri dalla bandiera scacchi.

Kimi Antonelli ha sostenuto un ritmo indiavolato, ha inanellato giri veloci a raffica, ha superato ancora una volta Verstappen, Hamilton e Piastri e poi di buona lena, recuperando secondo dopo secondo, giro dopo giro, è andato a riprendere il leader della gara George Russell, acciuffandolo nelle battute conclusive del 48mo giro. Il bolognese ha tentato il sorpasso alla prima variante della 49ma tornata, ma è andato fuori traiettoria ed è finito nella ghiaia, rientrando con un secondo e mezzo di distacco dal compagno di squadra e ha dovuto costruire ancora una volta la rimonta.

Fortunatamente le gomme non si sono rovinate con quel fuoripista, Kimi Antonelli ha spinto nuovamente, è tornato in scia a Russell e alla Curva Ascari del 50mo giro ha messo la freccia: sorpasso pulitissimo, scappa via e si invola verso una vittoria semplicemente mitologica. KIMI ANTONELLI HA VINTO IL GP D’ITALIA, partendo dal 19mo posto: mai nessuna aveva trionfato a Monza scattando da così lontano. Un trionfo esclamativo con cui ha rafforzato il primo posto nella classifica del Mondiale: ora si sogna concretamente l’apoteosi iridata.

George Russell secondo, Max Verstappen ha completato il podio al volante della Red Bull, precedendo le McLaren di Oscar Piastri (quarto) e Lando Norris (quinto). Domenica da incubo per la Ferrari: detto di Leclerc, Lewis Hamilton non è andato oltre la sesta piazza, tra l’altro venendo danneggiato dal monegasco al via. Il poleman Pierre Gasly ha chiuso al settimo posto, precedendo Arvid Lindblad, Franco Colapinto e Yuki Tsunoda. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP d’Italia 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1, andata in scena sul circuito di Monza.

ORDINE D’ARRIVO GP ITALIA F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

11. Gabriel Bortoleto (Audi)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Liam Lawson (Red Bull)

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Esteban Ocon (Haas)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Sergio Perez (Cadillac)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Charles Leclerc (Ferrari)

RISULTATI E CLASSIFICA GP ITALIA F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 2

2 George Russell Mercedes +3.857 1

3 Max Verstappen Red Bull Racing +14.718 2

4 Lando Norris McLaren +19.056 1

5 Oscar Piastri McLaren +19.253 1

6 Lewis Hamilton Ferrari +24.655 1

7 Pierre Gasly Alpine +27.351 1

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +45.136 1

9 Franco Colapinto Alpine +47.353 1

10 Yuki Tsunoda Racing Bulls +58.187 1

11 Gabriel Bortoleto Audi +65.187 1

12 Nico Hulkenberg Audi +66.187 2

13 Carlos Sainz Williams +74.117 2

14 Liam Lawson Red Bull Racing +75.609 2

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +78.958 1

16 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 2

17 Alexander Albon Williams 1 L 2

18 Sergio Perez Cadillac 1 L 2

19 Valtteri Bottas Cadillac 2 L 2

20 Lance Stroll Aston Martin – – 1

21 Fernando Alonso Aston Martin – – 2

22 Charles Leclerc Ferrari – – – –