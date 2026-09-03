Olbis Andrè: “Prendo il ruolo di capitana con grande onore, abbiamo lavorato molto bene”

C’è una nuova capitana in città per l’Italia. Il basket femminile azzurro la trova in Olbis Futo Andrè, ai più nota con il primo nome e con il cognome. A 28 anni, da Castel San Pietro Terme a Berlino per lei è un bel viaggio, e dalle viscere della Uber Arena (o Berlin Arena secondo la denominazione iridata) riflette sul proprio ruolo, ereditato da Laura Spreafico, e su quello della squadra.

Questa è la tua prima volta da capitana: come senti questa cosa?

“Mi fa molto piacere, certo, mi dispiace per com’è avvenuto perché penso che Sprea meritasse di finire la carriera in un altro modo. Prendo questo ruolo con grande onore, spero di poter rappresentare la squadra al meglio e cercheremo di fare anche qualcosa in più per onorare Sprea“.

Come vi siete avvicinate anche come unione mentale che ormai prosegue almeno da un anno fa?

“Ormai siamo un gruppo consolidato da un po’ di tempo. Penso che abbiamo lavorato molto bene in questo mese, adesso ci stiamo avvicinando finalmente all’inizio di questo Mondiale perché è bello allenarsi, però le partite sono un’altra cosa. Adesso è arrivata anche Ceci da qualche giorno, ma è l’ultimo dei problemi perché con tutto il talento che ha e da quanto la conosciamo inserirla sarà la cosa più facile del mondo. Penso che dovremo ripartire da quello che abbiamo fatto l’anno scorso, dalla nostra identità che è l’energia difensiva, e si spera di fare del nostro meglio nelle partite“.

Fra l’altro, oltre alle grandi stelle, ritrovi anche giocatrici affrontate in un lontano passato, come Xu Han ai Mondiali Under 19 2017 di Udine.

“Sì, ci sono un sacco di campionesse. Infatti scherzavo con le mie compagne a pranzo: è bello poter essere allo stesso tavolo con le grandi, abbiamo sempre visto tutte queste campionesse giocare il Mondiale, e adesso ci siamo anche noi. Adesso ci siamo anche noi e faremo del nostro meglio per affrontarle al massimo“.