Olbis Andrè: “Non abbiamo onorato la maglia azzurra, chiediamo scusa ai tifosi. Ci servirà per le prossime partite”

L‘Italia non riesce a ripetere la prestazione monstre sfoderata contro Team USA e deve arrendersi alla Cina nello scontro diretto che metteva in palio il secondo posto nel gruppo D ai Campionati Mondiali di basket femminile 2026. Olbis Andrè ha commentato la serata negativa delle azzurre in quel di Berlino, in attesa di sfidare l’Australia mercoledì per accedere ai quarti.

“La gara di ieri ci ha tolto tante tante energie a livello fisico e mentale, ma non può essere una scusa. È un Mondiale e non ce lo possiamo permettere. Oggi non abbiamo onorato la Maglia come avremmo dovuto e chiediamo scusa ai tanti tifosi che oggi ci hanno sostenuto per 40 minuti a Berlino“, ha dichiarato il centro della Nazionale al termine dell’ultima partita della fase a gironi.

“Oggi non eravamo pronte ma questo ci servirà per le prossime partite. Contro gli Stati Uniti abbiamo dimostrato quale possa essere il nostro livello ma nasce tutto dall’intensità, e oggi non lo siamo state“, le sue parole riportate dal sito federale. Andrè ha chiuso l’incontro con 2 punti ed un rimbalzo in 14’37”, facendo tanta fatica a contenere la gigantesca lunga avversaria Ziyu Zhang.