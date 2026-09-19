Minuto di silenzio prima di Italia-Danimarca: onorata la memoria di una leggenda agli Europei di volley

Verrà osservato un minuto di silenzio prima di Italia-Danimarca, ottavo di finale degli Europei 2026 di volley maschile, che andrà in scena domenica 20 settembre (ore 21.05) presso la Inalpi Arena di Torino. Si onorerà la memoria di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, scomparso nella notte all’età di 83 anni.

Si è deciso di dedicare il doveroso tributo a una bandiera della Nazionale e dell’Inter, autentico gentleman dell’universo sportivo tricolore. Con la maglia neroazzurra vinse quattro scudetti, due Coppe Campioni e due Coppe Intercontinentali, mentre con l’Italia si laureò Campione d’Europa nel 1968.

Gli uomini del CT Fefé De Giorgi scenderanno in campo con i favori del pronostico dopo aver vinto le cinque partite della fase a gironi e punteranno a imporsi contro i volitivi nordici, in modo da meritarsi la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro la vincente della sfida tra la Finlandia e la Grecia.