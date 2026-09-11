Mercedes fa doppietta in FP1 sulla nuova pista di Madrid. Antonelli in scia a Russell, Ferrari seconda forza

Mercedes vuole ribadire la sua superiorità tecnica anche al Madring dopo l’impressionante doppietta di Monza e fa uno-due nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2026, valevole come quattordicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. George Russell è stato il più veloce in FP1 sul nuovo circuito semi-cittadino di Madrid, effettuando un grande progresso nel passaggio dalla mescola media alla morbida e fermando il cronometro in 1’34″077.

Il pilota inglese ha preceduto di 286 millesimi il compagno di squadra e leader del campionato Kimi Antonelli a parità di condizioni, cominciando dunque con il piede giusto un weekend cruciale per tenere vive le sue residue speranze di lottare fino in fondo per il titolo. Le W17 hanno dimostrato un buon potenziale soprattutto nel time-attack con le soft, superando in classifica le Ferrari che avevano inizialmente dettato il passo ad inizio turno su gomma media.

I due piloti della Rossa, per piccoli errori di guida o problemi di traffico, hanno fatto tanta fatica a migliorare i tempi registrati con la mescola media dovendo accontentarsi quindi del terzo posto nel caso di Charles Leclerc (a 0.459 dalla vetta) e del quarto per quanto riguarda Lewis Hamilton (il più competitivo del lotto con la gomma gialla, staccato alla fine di 543 millesimi senza progredire con la soft).

Discreto l’avvio di Red Bull, con Max Verstappen quinto a 0.626 davanti alla McLaren di Lando Norris (sesto a 0.870) e alla Racing Bulls di un convincente Arvid Lindblad (settimo a 0.956). Completano la top10 Oscar Piastri su McLaren, Nico Hulkenberg su Audi e Liam Lawson su Red Bull.

CLASSIFICA FP1 GP SPAGNA F1 2026

1. George RUSSELL (Mercedes) 1:34.077

2. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.286

3. Charles LECLERC (Ferrari) +0.459

4. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.543

5. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.626

6. Lando NORRIS (McLaren) +0.870

7. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +0.956

8. Oscar PIASTRI (McLaren) +1.071

9. Nico HULKENBERG (Audi) +1.452

10. Liam LAWSON (Red Bull Racing) +1.462

11. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.575

12. Pierre GASLY (Alpine) +1.680

13. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.757

14. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.856

15. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.396

16. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +2.680

17. Carlos SAINZ (Williams) +2.793

18. Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +2.862

19. Lance STROLL (Aston Martin) +3.177

20. Alexander ALBON (Williams) +3.514

21. Sergio PEREZ (Cadillac) +4.073

22. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +4.741