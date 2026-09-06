Matilde Villa: “Siamo state forti mentalmente ad adattarci in ogni situazione. Con la Cina sarà completamente diversa”

Matilde Villa, contro gli USA, ha tirato fuori delle belle fiammate. E per belle s’intende davvero belle, di quelle che hanno fatto capire perché le Atlanta Dream avessero deciso di puntare su di lei. Poi è arrivata, dopo l’infortunio, la rinuncia ai diritti su di lei. E chissà se anche questo fuoco non si sia rivisto in lei, che ce l’ha messa tutta, contribuendo a sfiorare un risultato storico.

In zona mista, la classe 2004 si è espressa ai nostri microfoni anche circa la differenza tra ciò che è stata la serata contro gli USA e quella che sarà con la Cina: “C’è tanta fisicità sia contro gli Stati Uniti che contro la Cina, ovviamente in maniera diversa. Dovremo sfruttare la nostra velocità perché loro sono molto alte, magari non riescono a starci dietro e potrebbero utilizzare la zona. Sarà completamente diversa. L’importante è scendere in campo con la massima concentrazione, affrontare bene la partita e andare“.

E poi, sull’essersi rese conto del fatto di potersela giocare, di essere lì: “Quando siamo scese in campo sapevamo a chi andavamo incontro, ovviamente loro sono la squadra da battere. Questo ci ha dato molta carica, perché penso sia una grandissima opportunità quella di giocare contro gli Stati Uniti. Ovviamente all’inizio abbiamo un po’ subito questa loro fisicità, questo loro modo di vedere la partita e le situazioni, e abbiamo sofferto un po’. Però penso che siamo state molto forti mentalmente riuscendo ad adattarci in tutte le situazioni“.

Ed ora, per lei e compagne l’appuntamento è alla Max Schmeling Halle contro la Cina. C’è una notte per elaborare quanto accaduto, e anche per non pensarci in un certo senso, visto che la sfida alle cinesi è anche una questione di secondo o terzo posto nel girone con tutti i relativi cambiamenti del caso.