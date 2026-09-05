Matilde Villa: “Non vedevo l’ora di giocare, ho cercato di prendermi le mie responsabilità”

Se doveva esserci una giocatrice con grande, grandissima voglia di iniziare questa rassegna iridata con il piglio giusto, quella è Matilde Villa. Di fatto l’altra parte della situazione decisiva l’ha creata lei, oltre a Zandalasini, perché sono stati suoi tanti gran canestri importanti, non ultimo il tiro da tre della conclusione del terzo quarto. Di seguito le dichiarazioni raccolte dagli inviati.

Hai preso tante responsabilità in questa partita, si vedevano gli occhi brillare. Non ci hai messo nulla a prendertele, quanta voglia avevi in fondo di giocare questa partita?

“Non volevo l’ora di giocare il Mondiale, penso che per me sia stato molto importante anche l’aiuto dato dalle mie compagne, a partire dall’allenamento che abbiamo fatto che mi ha dato fiducia. Una volta che sono scesa in campo ho cercato di essere più leggera possibile e di farmi aiutare dalle altre. Sono molto felice della prima partita“.

A un certo punto hai voluto cercare di andartela a prendere tu, prima all’inizio e poi nel momento dell’allungo quando hai iniziato a realizzare grandissimi canestri.

“Sì, ho cercato di aiutare le mie compagne quando ce n’è stato bisogno, quindi ho cercato di prendermi le mie responsabilità e sono felice che sia andata a buon fine“.