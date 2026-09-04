Matilde Villa: “Fare i Mondiali qualcosa di indescrivibile a parole, penso di essere pronta”

Matilde Villa, cioè il ritorno dell’elemento che può spostare gli equilibri. Lo scorso anno in Belgio il crociato le aveva negato gli Europei e mezza stagione, quest’anno lei c’è ed è pronta a incanalare tutto il suo talento all’interno di una rassegna iridata che vuole vivere da protagonista. E lo si capisce anche in queste parole.

Arrivi dopo l’infortunio, dopo la ripresa, adesso sei qui: quant’è forte l’emozione?

“Sono felicissima, perché solo l’anno scorso mi ero rotta il crociato e non avevo potuto giocare gli Europei, quindi per me essere qui, con questi colori addosso, a fare i Mondiali è veramente qualcosa che non si può descrivere a parole. Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare“.

Da febbraio a oggi pian piano sei tornata in forma: quanto hai sentito questo ritorno in condizione, questo proseguire verso quella che eri prima?

“E’ stato difficile, perché è difficile ritornare in campo dopo nove mesi e riprendere fiducia e riapprocciarsi con le sensazioni che si trovano, appunto, in campo. Però mi sono serviti: piano piano ho preso più confidenza e più fiducia. Penso di essere pronta e spero di godermi i Mondiali appieno“.

Dato che è stata solo una questione di ritrovarsi, come ti sei ritrovata con il gruppo?

“Ho giocato tanto con queste giocatrici e la metà di loro le ritrovo nei club. Sono molto felice di essere tornata qui con loro, perché oltre a essere delle giocatrici fantastiche sono delle persone e delle amiche, quindi sono felicissima“.