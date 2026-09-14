Martina Navratilova stronca Aryna Sabalenka: “Dovrà ripartire da zero”

Quando si è abituati a vincere, non è mai semplice ingoiare l’amaro boccone della sconfitta. Il ko subito nella finale degli US Open contro Elena Rybakina, nuova numero uno del mondo, ha chiudo il 2026 di Aryna Sabalenka senza la vittoria di titoli Slam e ha impedito alla bielorussa di calare il tris a New York.

La leggenda Martina Navaratilova, oggi opinionista di Sky Sports, ha analizzato la finale del singolare femminile del torneo statunitense concentrandosi sulla prova maiuscola della kazaka e rimarcando, al contempo, la prestazione dell’ex numero uno, chiamata a ripartire da zero per superare nuovamente la sua rivale.

L’analisi della prova esemplare della nuova numero uno del mondo: “Rybakina ha giocato semplicemente benissimo. È stata una prestazione incredibile e Sabalenka non ha potuto davvero fare nulla per fermarla”.

La perentoria sentenza sulla prova della bielorussa: “Aryna è rimasta sulla difensiva per tutto l’incontro; è stata una prova eccezionale. È stata Rybakina a imporle tutto questo. E non me lo aspettavo. Non è tanto che Sabalenka abbia perso la partita… è Rybakina che l’ha vinta. Si è meritata questa vittoria. Sabalenka dovrà ripartire da zero. Cosa farà la prossima volta se Rybakina giocherà altrettanto bene?”.