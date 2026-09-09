Martina Fassina: “Orgogliose del calore ricevuto, dobbiamo ritrovare la nostra identità”

L’anno scorso Martina Fassina è assurta quasi a livelli eroici durante la semifinale europea Italia-Belgio. Quest’anno, invece, sta avendo un ruolo un po’ diverso nella squadra azzurra che si appresta a giocare il fondamentale barrage contro l’Australia che vale i quarti mondiali in quel di Berlino.

Così la giocatrice della Reyer Venezia ai microfoni della FIBA: “Penso che nelle partite contro la Cechia e gli Stati Uniti abbiamo messo in campo una difesa molto aggressive; siamo state anche molto brave in attacco, unite. Ovviamente contro la Cina è stato un po’ uno scivolone. Ce ne siamo rese conto, purtroppo può capitare. Siamo consapevoli dell’errore che abbiamo fatto e adesso dobbiamo ritornare un po’ alla squadra che abbiamo dimostrato essere nelle prime due partite. È il nostro primo Mondiale. Siamo molto orgogliose anche del calore ricevuto in palestra da tutti i fan; è stato molto bello vedere tutta questa gente venire a tifarci ed è per questo che appunto vogliamo rimetterci in linea a partire proprio dalla partita con l’Australia“.

Fassina indica poi la strada da seguire: “Dobbiamo ritrovare la nostra identità che magari ci è mancata contro la Cina. Non siamo una squadra con tante giocatrici WNBA, non siamo una squadra di solo talento. È un lavoro che ci sta dietro, sia in attacco che in difesa: dobbiamo trovare quella grinta che abbiamo messo fino ad adesso, sempre, in tutto questo percorso“.

E sui complimenti da altri lidi: “Sentire gli elogi delle altre squadre fa piacere perché vuol dire che lavoriamo bene. L’Australia è sicuramente una grande squadra con una grande storia alle spalle, con grande esperienza. Siamo consapevoli del valore delle avversarie, ma anche del nostro. Penso che possiamo giocarcela e domani daremo tutto quello che abbiamo per fare del nostro meglio. Chissà, magari portarcela a casa“.