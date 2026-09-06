Marine Johannes: “Quando spingiamo e corriamo siamo una squadra davvero buona”

Marine Johannes è una delle giocatrici più rappresentative della pallacanestro francese. E ieri, nella vittoria delle transalpine contro la Corea del Sud, ha mostrato un’ulteriore volta tutto il proprio valore: 17 punti, 3 rimbalzi, 2 assist, 19 di valutazione e 29 di plus/minus, a testimonianza di quanto abbia guadagnato la squadra con lei in campo.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate in zona mista nella serata, appunto, di ieri: “Credo che sia stata la parte difensiva ad aiutarci davvero tanto a creare situazioni positive in questa partita. Dal secondo quarto abbiamo iniziato a giocare meglio, e poi il terzo è stato davvero molto, molto buono per la squadra. Abbiamo fatto delle cose molto buone in difesa, e siamo state in grado di spingere con la palla in mano“.

E poi ancora: “Quando sappiamo di dover spingere e di correre a tutto campo, allora sì che abbiamo una squadra davvero buona“.

La Francia ritornerà in campo nella giornata di domani alle 14:30 con la Nigeria, ma con già una certezza, e cioè quella di essere ai quarti di finale di questa rassegna iridata. Avrà perciò due giorni di riposo (e, potenzialmente, potrebbe trovarsi sul cammino dell’Italia).