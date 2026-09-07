Mariella Santucci: “Abbiamo imparato l’anno scorso con il Belgio, impariamo anche quest’anno con gli USA”

Nei momenti di fiammate, in Italia-USA, c’è stata anche lei. Mariella Santucci, che solo pochi anni fa negli USA si trovava (a Toledo, NCAA), adesso è protagonista dalle nostre parti, e ha anche lei avuto un ruolo di primo piano nella notte della Berlin Arena tra numeri e tiri liberi che entravano, sempre.

Rispondendo ai nostri microfoni sul fatto di passare dall’entrare senza magari pensare di poter fare partita all’essere davvero lì lì, con il conseguente switch mentale: “Loro hanno fatto il parziale e hanno realizzato un po’ quella che sarebbe stata la partita. Siamo state brave a rimanere lì anche nel loro parziale e andare all’intervallo sul -6. Vedere che loro erano lì ci hanno fatto dire che ok, potevamo veramente giocarcela, perché di solito sono 30 punti già dal primo quarto“.

E poi si spiega meglio: “Sicuramente non avendo giocato tante partite contro gli USA di questo livello qua nei minuti finali è difficile fare la cosa giusta, loro sono abituate a vincere. Penso che d’ora in poi proveremo a farlo e come abbiamo imparato l’anno scorso col Belgio impariamo anche con loro. Arriveremo anche noi a fare il punto in più“.

E infine sulla grande fiducia che ha avuto per un momento, nel quale ha trovato tante belle soluzioni: “Mi piace giocare sull’entusiasmo, con questa squadra così, è la cosa più bella che c’è ed è quello per cui giochiamo a pallacanestro. Nel momento in cui mi sono accesa si sono accese anche tnte altre giocatrici, la mia importanza pensando al gruppo è di portare tanta energia e penso di averlo fatto anche oggi“.