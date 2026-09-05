Lorela Cubaj: “All’inizio eravamo un po’ tese, la nostra ripresa ci ha aiutate”

Tra le giocatrici che hanno espresso il proprio punto di vista circa quando accaduto in Italia-Cechia, con la vittoria delle azzurre ai danni delle ceche e, dunque, una situazione di livello già molto importante ai Mondiali femminili, c’è Lorela Cubaj. La lunga di Terni ha individuato per buona misura quanto accaduto in campo.

All’inizio è stata molto difficile visto che non riuscivate a ricevere palloni, le ceche raddoppiavano sempre. Poi, pian piano, siete riuscite a sbloccarvi perché le cose sono riuscite a migliorare dal punto di vista tattico.

“Decisamente, la loro tattica era di raddoppiarci subito, quindi non avevamo molto spazio per attaccare sul post basso. Erano molto aggressive e abbiamo subito un po’ all’inizio, visto che eravamo un po’ tese, dopo abbiamo un pochino migliorato. Sono contenta che comunque nella seconda parte della partita siamo riuscite a portarla a casa, imporre comunque la nostra ripresa ci ha aiutato anche ad avere quella spinta in più in attacco“.

Lorela Cubaj ha chiuso il match con cinque punti, derivanti da un unico tiro dal campo e da un 3/5 ai tiri liberi, ma ha messo a segno nove rimbalzi e due stoppate, entrando in scena come una tra le giocatrici di maggior peso della serata.